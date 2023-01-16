Снесут и построят заново. Краснодарский цирк спустя полвека полностью разберут, чтобы провести реконструкцию

Здание цирка было построено в 1970 году. Фото: t.me/minkovaanna23

Здание Краснодарского цирка, что расположено в сердце города, не так давно отпраздновало уже 50-й юбилей. На манеже выступали практически все звезды знаменитого советского цирка. Гастроли продолжаются и сегодня. Вот только арена и зрительный зал далеки от идеала. Дело в том, что за полвека серьезной реконструкции здание не видело.

В декабре 2018 года в цирке провели обследование. К состоянию здания, которое эксплуатируется более 40 лет, было много замечаний. В частности, «заилена дренажная система, существует просадка фундаментов, искривление горизонтальных линий цоколя, вследствие чего нарушена целостность конструкций и покрытий полов, трещины в мозаичных полах вестибюля административного здания».

Согласно рекомендациям экспертов во время ремонта цирка среди прочих работ необходимо полностью заменить кровлю, снести и восстановить конструкции перегородок, ремонт стен и не только. И вот стало известно, что в краснодарском цирке с 16 января начинается реконструкция.

Так сейчас выглядит арена цирка. Фото: t.me/minkovaanna23

- Здание находится в аварийном состоянии, капитально его не ремонтировали с момента постройки - это больше 50 лет, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Ознакомился с планами работ по реконструкции. Это будет новый современный цирк: полностью благоустроят прилегающую территорию, увеличат зрительный зал, а на манеже предусмотрят возможность проводить шоу на льду и на воде.

Как объяснила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, сооружение 1970 года постройки уже давно не отвечает современным требованиям.

- По мнению экспертов, его придется полностью демонтировать, - сказала Анна Минькова.

Но на его месте построят новое универсальное здание, где будут проходить не только цирковые, но и городские, краевые мероприятия.

Реконструкция требуется и в вестибюле. Фото: t.me/minkovaanna23

Кроме того, стало известно, что количество мест в зрительном зале увеличат до 2 тысяч. Простора в фойе станет больше, а еще появятся летняя площадка и кафе.

- Продумываем транспортную логистику, дополнительный въезд и парковку для автобусов, ведь сюда приезжают дети со всей Кубани, - добавляет Анна Минькова. - Появится двухуровневый подземный паркинг для зрителей, приехавших на личных автомобилях.

Также улучшат условия работы и для сотрудников цирка. Гримерки станут современней, а зоны размещения животных – комфортней.

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