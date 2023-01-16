Стало известно, сколько Сергей Галицкий выручит за продажу звездного воспитанника ФК «Краснодар»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Магомед-Шапи Сулейманов или просто Шапи, как его называли в «Краснодаре», – один из главных звезд академии «быков». Он прошел всю школу черно-зеленых: от юношеских команд до основного состава.

Вместе с Матвеем Сафоновым и Иваном Игнатьевым он стал лидером «Краснодара». Только ребята играли в старте, а Шапи появлялся на поле после перерыва. Он безжалостно крушил уставших соперников, а его выходы получили название – Шапи-тайм.

- Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и забивать. Я не волшебник. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все, – жаловался парень.

За сезон у парня набежало восемь мячей. На это у него ушло 20 матчей чемпионата России. Но даже они не помогли Шапи закрепиться в основе. Помешал ковид. Он одним из первых игроков в премьер-лиге подхватил инфекцию и лечился почти год. Он вернулся на поле, но не нашел себя и загремел на лавку.

Затем была аренда в Турции. В «Гиресунспоре» он быстро стал лидером. Но отпускать форварда «Краснодар» не стал и вернулся спустя год. Так Шапи вновь оказался на скамейке. И вновь не выдержал, укатив в Израиль. И раскрылся.

Шапи стал лидером «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Он так впечатлил боссов израильтян, что они решили досрочно выкупить парня. Не дожидаясь окончания аренды. Об этом сообщило издание Walla и даже назвало сумму выкупа – 800 тысяч евро. Отмечается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.