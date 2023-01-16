Шокирующее заявление пациента, которому по лоскуткам собрали новое лицо в Краснодаре, услышали в прокуратуре

На этом объекте трудился Сергей, когда упал

Пациент краснодарских пластических и нейрохирургов Сергей Цесарский решил добиваться справедливости.

22 марта он фактически лишился лица, упав с высоты. Официально версия звучала так: Сергей помогал другу перекрывать крышу дома: когда укладывал шифер, сорвался вниз. Но на самом деле страшную травму, навсегда изменившую жизнь, Сергей получил на работе.

- Я упал ночью, около 22:40 из-за недостаточной видимости на Аксайском автомобильном мосту, трудясь на вахте элекртогазосварщиком. А не у друга на крыше, как утверждали в организации. Упал внутрь балки моста лицом на двутавровое усиление с высоты 3 метра. Чудом успел выставить руки при падении, сломав при этом два пальца на правой руке , средний и безымянный, очень сильно потянув запястье левой руки и подломав первый позвонок справа, не считая того, что вы уже видели. Желание жить заставило меня с такими руками вылезти из балки проползти на коленях по краю балки более 50 метров, спуститься по ребрам балки вниз, перейти на опору и спустится по лестнице с защитой на землю, после чего сделав шаг, истекая кровью, меня начало ужасно кидать. Кое-как я дошел до вагончика для обогрева, открыл двери и сказал, вызывайте скорую. Меня коллеги быстро уложили и сообщили прорабу, истекая кровью, не знаю, сколько я там пролежал, затем меня перевезли на квартиру, которую снимала в станице Ольгинской организация. И попросили озвучить версию, которая потом была признана официальной, - рассказывал "КП"-Кубань" Сергей.

Так Сергей стал выглядеть после операции Фото: Личный архив

Врачи в соседнем регионе не взялись восстанавливать его лицо, наспех зашив открытые раны, и за дальнейшим лечением рекомендовали обращаться в Москву. Но он решил тогда попробовать сначала проконсультироваться у докторов в Краснодаре. И не зря. Лицо ему собрали заново, сделав несколько сложнейших операций.

За это время фирма, обещавшая внимание и заботу, завершила объект в Ростовской области и уехала, Сергею перестали выплачивать обещанное.

- Ну и уволили меня, - говорит он.

Зато после публикации в "Комсомолке" в прокуратуре начали проверку.

- Материалы ее переданы в прокуратуру Аксайского района Ростовской области, где все произошло. Мне пришло официальное уведомление (имеется в распоряжении редакции), что результаты сообщат, - говорит Сергей.

"КП"-Кубань" будут следить за развитием ситуации.

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