Будут расселяться по ДНР. Чебурашек из Краснодара передали в зону СВО

Несколько игрушек получили бойцы и военные медики. Фото: Телеграм-канал "Лекарства для Горловки"

Чебурашки из Краснодара успешно добрались до зоны СВО. В Донбасс плюшевые игрушки отвезли волонтеры по просьбе кубанских добровольцев. Когда мобилизованные узнали, что в киевских школах запрещают всеми любимого зверька, бойцы попросили привести Чебурашек им. Теперь они стали талисманами в подразделениях в ДНР. А один из ушастиков так приглянулся медику Светлане Чиняковой, что она не захотела с ним расставаться.

- Я его домой заберу. Для меня большая радость получить такую игрушку, - сказала военный врач.

- Инициаторами покупки стали Сергей и Светлана Орловы. Они приобрели игрушки в одном из магазинов Краснодара, приклеили шевроны, - рассказала «КП»-Кубань» общественница Марина Репещук.

Члены гуманитарной миссии готовы и в будущем поставлять на фронт Чебурашек. Уже купили шеврон со зверьком. Обещают в следующий раз передать нашивку бойцам.

Шеврон с Чебурашкой. Фото: Телеграм-канал "Лекарства для Горловки"

- Думаем, что наши Чебурашки из Краснодара постепенно будут расселяться по территориям ДНР, - улыбается Марина Репещук.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что выход фильма «Чебурашка» стал настоящим событием в России. Популярность картины растет в геометрической прогрессии.