Вторым обвиняемым в деле о гибели растерзанной собаками 12-летней шахматистки стал директор санатория в Сочи

Полина ( с кубком в центре) была надеждой команды

Вторым фигурантом дела о гибели 12-летней Полины Куниковой из Саратовской области стал 39-летний директор санатория "Илона" в поселке Лоо Лазаревского района. Следователи передали материалы дела в суд. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих качеству.

- Установлено, что весной 2021 года обвиняемый, действуя от имени двух указанных организаций, взял в субаренду земельный участок и объекты недвижимости, расположенные по улице Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города-курорта, примыкающие к оздоровительно-образовательному центру. В январе 2022 года он заключил договор на оказание услуг с общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России» по проведению на базе клинического санаторно-курортного комплекса соревнований по различным дисциплинам вида спорта «шахматы» среди несовершеннолетних. При этом, мужчина должен был обеспечить безопасность участников соревнований в ходе их перемещения от места временного размещения до мест проведения спортивных мероприятий и развлекательных помещений, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 12-летняя Полина Куникова приехала с мамой на турнир по шахматам из Энгельса. Говорят, талантливый ребенок, была одной из лучших в своей школе и должна была защищать честь Саратовской области на первенстве России.

Вместе с другими участниками турнира ее с мамой поселили в гостиницу "Илона" в Лоо. Оттуда она несколько раз ходила к бетонному недострою, чтобы покормить поскуливающих щенят. Один из таких походов закончился трагедией. Стая собак растерзала ребенка.

Соревнования по шахматам резко свернули, а детей развезли по городам страны.

По мнению следствия, чудовищной трагедии могло не произойти, если бы санаторий, где поселились дети, был бы хорошо огорожен, а доступ детей на опасную территорию был бы невозможен.

К слову, по этому делу обвиняемым проходит также владелец заброшки, где погибла Полина. Суд еще не окончен.

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