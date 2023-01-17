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Общество17 января 2023 7:05

Житель Армавира, закрывший собой врача от пациента с ножом, получил награду от СК

Парень самостоятельно сумел сдержать нападавшего, пока не приехала полиция
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Анатолий Торлин получил награду из рук председателя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Фото: СУ СК по Кубани.

Анатолий Торлин получил награду из рук председателя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Фото: СУ СК по Кубани.

32-летний житель Армавира Анатолий Торлин, который закрыл собой врача от пациента с ножом, получил награду от Следственного комитета. Этот героический поступок мужчина совершил еще в сентябре 2022 года, когда пришел на прием в больницу. Он сидел около двери одного из кабинетов, в какой-то момент к медику ворвался мужчина с ножом. Не разбираясь, он стал бить доктора, наносив ему все новые и новые удары. Остановить его и обезвредить сумел Анатолий Торлин.

- Он принес с собой сразу несколько ножей. Когда я забежал в кабинет, он достал уже второе лезвие, - рассказывал Анатолий. - Не знаю, как получилось, но одной рукой я оттолкнул врача в сторону медсестер, что стояли у двери, а далее ногой выбил нож и повалил его на пол, чтобы удержать.

Пока одни сотрудники больницы пытались оказать помощь своему коллеге, другие - вызывали полицию. А тем временем Анатолий ни на секунду не давал слабину - удерживал нападавшего до приезда полиции.

Сейчас в обстоятельствах случившегеося разбираются следователи. Пока они проводят расследование и выясняют мотивы буйного пациента, сотрудники СК решили отметить Анатолия за его поступок.

- Благодарность за совершение самоотверженного поступка жителю Армавира Анатолию Торлину вручил председатель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов на торжественном мероприятии, посвященном 12 годовщине со дня образования СК РФ, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Благодаря самоотверженности армавирца раненому врачу удалось сохранить жизнь.

Кстати, Анатолий Торлин также был отмечен редакцией "Комсомольской правды". Он стал участником премии «Настоящие люди», где завоевал третье место.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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