Житель Армавира, закрывший собой врача от пациента с ножом, получил награду от СК

Анатолий Торлин получил награду из рук председателя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. Фото: СУ СК по Кубани.

32-летний житель Армавира Анатолий Торлин, который закрыл собой врача от пациента с ножом, получил награду от Следственного комитета. Этот героический поступок мужчина совершил еще в сентябре 2022 года, когда пришел на прием в больницу. Он сидел около двери одного из кабинетов, в какой-то момент к медику ворвался мужчина с ножом. Не разбираясь, он стал бить доктора, наносив ему все новые и новые удары. Остановить его и обезвредить сумел Анатолий Торлин.

- Он принес с собой сразу несколько ножей. Когда я забежал в кабинет, он достал уже второе лезвие, - рассказывал Анатолий. - Не знаю, как получилось, но одной рукой я оттолкнул врача в сторону медсестер, что стояли у двери, а далее ногой выбил нож и повалил его на пол, чтобы удержать.

Пока одни сотрудники больницы пытались оказать помощь своему коллеге, другие - вызывали полицию. А тем временем Анатолий ни на секунду не давал слабину - удерживал нападавшего до приезда полиции.

Сейчас в обстоятельствах случившегеося разбираются следователи. Пока они проводят расследование и выясняют мотивы буйного пациента, сотрудники СК решили отметить Анатолия за его поступок.

- Благодарность за совершение самоотверженного поступка жителю Армавира Анатолию Торлину вручил председатель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов на торжественном мероприятии, посвященном 12 годовщине со дня образования СК РФ, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Благодаря самоотверженности армавирца раненому врачу удалось сохранить жизнь.

Кстати, Анатолий Торлин также был отмечен редакцией "Комсомольской правды". Он стал участником премии «Настоящие люди», где завоевал третье место.

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