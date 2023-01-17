Руководит разведкой. Бывший мэр Краснодара вызвался продолжить служить в зоне спецоперации на Украине

Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара, ныне депутат Госдумы Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт. Он продолжит служить в зоне спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что контракт у Первышова заканчивается в конце января.

- Наши депутаты Госдумы, ушедшие на фронт, продлевают свои трехмесячные контракты и остаются в зоне СВО. Остается и наш коллега Евгений Первышов. Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой – недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта, - сообщил в телеграм канале сообщил первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

Фото: t.me/PervyshovEA

Кроме этого, контракт продлил и депутат Олег Голиков, он вместе с Первышовым проходил обучение на полигоне в Ростовской области.

- Все наши товарищи, ушедшие в зону СВО, – настоящие мужики. Плечом к плечу с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают нашу общую Победу, - добавил Турчак.

Как узнала «Комсомолка», Евгений Первышов служит в добровольческом подразделении БАРС «Каскад», он возглавляет отряд, связанный с разведкой.

Фото: t.me/turchak_andrey

Ранее сообщалось, что бывший мэр Краснодара вошел в подразделение «Каскад» в зоне СВО на Украине. Как и другие депутаты Госдумы, а также заксобраний регионального уровня, отправившиеся добровольцами.