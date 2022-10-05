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5 октября 2022 7:01

Призовут временно неработающих, а с некоторыми поговорят отдельно: кого еще мобилизуют на Кубани, рассказали в краевом военкомате

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» и рассказал о том, как на Кубани идет частичная мобилизация
Авторы (2):
Ольга СУХОВА
Ольга СУХОВА
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM)

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM)

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) на вопросы слушателей о частичной мобилизации ответил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

С ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ ПРИЗОВУТ

– Вопросов к военкоматам у кубанцев сейчас много. Самый распространенный - могут ли призвать на службу тех, у кого нет боевого опыта, а только, например, военная кафедра за плечами?

– На Госуслугах появилась вкладка «Стать добровольцем»: ее открываешь, и сразу видно, кто может быть призван добровольцем в добровольческий отряд или мобилизован. Критериев указано всего три: служба в армии, точнее – нахождение в запасе, наличие военно-учетной специальности и гражданство РФ. Собственно, указан возраст, до которого можно быть призванным по частичной мобилизации, категории здоровья – категории годности, как они правильно называются: А – годен, Б – годен с незначительными ограничениями, В – ограниченно годен.

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM)

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM)

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

По поводу боевого опыта давайте говорить так: это обывательское понятие, имеется в виду опыт участия в боевых действиях на территории России или других государств. Помимо этого, указаны наиболее востребованные специальности при частичной мобилизации: мотострелковые, разведывательные, артиллерийские, связисты – все, кто есть в одном штатном подразделении сухопутных войск.

– То есть военная кафедра – гарантия того, что человека мобилизуют?

– Обучаясь на военной кафедре, прежде чем получить звание, люди проходили военные сборы в течение длительного времени, а после сборов принимали присягу, им было присвоено звание по их квалификации: солдат или сержант запаса, либо офицер запаса. Четких запретов на призыв офицеров после военной кафедры у нас нет.

– 50 человек мобилизованных на Кубани вернули домой. Какие нарушения были в этих случаях?

– Из них большинство – это люди, которые после призыва по частичной мобилизации попали в категорию тех, кто может получить отсрочку. То есть с первых дней мобилизации полного списка специальностей у нас не было, а потом потихоньку стала поступать информация о том, какие специальности будут иметь отсрочки от призыва по частичной мобилизации. Это работники СМИ, айтишники. У последних, кстати, есть возможность через Госуслуги подать документы на отсрочку.

АГРАРИЯМ ДАДУТ ОТСРОЧКУ

– Сейчас призывают фермеров, механизаторов, комбайнеров. А ведь идет уборка урожая. Положена ли им отсрочка?

– Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сориентировал военный комиссариат края и его подразделения на местах, что в каждом конкретном случае надо подходить взвешенно к призыву по частичной мобилизации. Если человек участвует в уборке урожая, а наш край – житница России, если есть основания его оставить, он останется. За все комиссариаты ручаться не могу, но 99,9 % военных комиссаров войдут в положение и предоставят фермеру, аграрию отсрочку. Потому что предприятия Минсельхоза имеют отсрочку от призыва по мобилизации, хотя фермеры такой отсрочки не имеют.

ЛИДЕРЫ МОБИЛИЗАЦИИ

– Есть в крае районы - лидеры по мобилизации?

– Военкоматы Абинского и Северского районов, Славянска-на-Кубани. Два первых – безоговорочные лидеры, которые провели мероприятия по частичному призыву на самом высоком уровне. Явных аутсайдеров в крае в первой волне частичной мобилизации нет.

Сейчас мы продолжаем оповещать граждан, чтобы уточнить у всех данные воинского учета, кто где проживает, если вдруг изменилось семейное положение: от него тоже может зависеть отсрочка от мобилизации. Если мы этого не знаем, человека призываем, а потом выясняется, что ему положена отсрочка.

ГРАЖДАНАМ ДРУГОЙ СТРАНЫ СЛУЖБА НЕ ЗАПРЕЩЕНА

– К нам приходили вопросы от слушателей радио «Комсомольская правда». И вот один из них: «Я гражданин Казахстана, русский, не служил, хочу пойти по контракту или добровольцем, но меня не берут. Как быть? Я готов служить России, бить фашистскую нечисть за русский мир, за Донбасс»

– Желание гражданина Казахстана защищать русский мир вполне может быть реализовано: ему надо обратиться в пункт набора по контракту, который находится в Краснодаре по адресу: улица Ярославская, 130, и заключить контракт. Но его обязательно предупредят, что в Казахстане существует уголовная ответственность за службу в вооруженных силах других государств и участие в боевых действиях на их стороне. Если его этот факт не смутит, то скоро он окажется там, где хочет, и будет получать все положенные выплаты.

– На какой срок призывают мобилизованных?

– Есть указ о частичной мобилизации: люди, призванные сейчас, смогут вернуться домой после выхода указа президента РФ о демобилизации. Через сколько он будет: три месяца, полгода, мы не знаем.

ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ

– Многие спрашивают про выплаты. Мол, от губернатора Кубани положено 100 тыс. рублей, от Минобороны тоже есть определенная сумма. Но когда собираются на мобилизацию, люди идут и покупают экипировку, тратят на это приличные суммы. И наши слушатели спрашивают – а положена ли какая-то компенсация за расходы на обмундирование?

– Знаете, летнее и зимнее снаряжение: обувь, форма, вещевой мешок, положены по норам довольствия от государства. Их выдают мобилизованным бесплатно. Выплата в 100 тысяч рублей от губернатора Краснодарского края действительно заявлена. А вот 180 тысяч рублей – это минимальная зарплата мобилизованного, которая приравнена к зарплате контрактного военнослужащего первого тарифного разряда. Никакого подъемного пособия на покупку обмундирования Минобороны РФ не обещало.

– 180 тысяч – это минимальная сумма заработка контрактника?

– Это рядовой, первый тарифный разряд при участии в СВО.

ПОЕДУТ ЛИ В ЗОНУ СВО?

– Все мобилизованные поедут в зону СВО?

– Про их перемещения будут знать только командиры их частей.

– Границы новых территорий, вошедших недавно в состав РФ, кто-то должен охранять. Многие мобилизованные переживают, что поедут на передовую в зону СВО. Или же они будут служить на границе ЛДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей?

– Военный комиссариат занимается только призывом и направлением людей в воинские части.

– Среди добровольцев есть женщины?

– Есть, но мы их не берем. Женские профессии в армии имеются, но пока высшее военное руководство не видит необходимости в призыве женщин.

– Вот что нам написала Марина Шабардаш из Краснодара: « Мой 36-летний муж Максим Шабардаш окончил университет геодезии и картографии, где проходил военную кафедру. Ему вручили повестку и сменили воинскую специальность без обучения – перевели с командира геодезического взвода на командира мотострелкового взвода. Муж считается высококлассным специалистом в области аэрофотосъемки, геодезии, картографии и топографии, таких как он – единицы в стране. А к работе в мотострелковом взводе просто не готов».

– Достаточно интересный случай. Если есть возможность, супруга пусть напишет заявление на имя военного комиссара Краснодарского края. И мы походатайствуем, чтобы его определили на службу именно начальником топослужбы или в топографическую часть, которая занимается вопросами геодезии и картографии.

– А когда вообще закончится мобилизация? Может, есть какие даты или месяц?

– Срок окончания мобилизации определит следующий указ президента. Сколько потребуется стране, столько мобилизация и будет продолжаться.

МЕДКОМИССИЮ ПРОХОДЯТ

– Алексей Геннадьевич, еще один часто задаваемый вопрос - почему призывники на Кубани не проходят медкомиссию? Часто читатели сообщают, что человека призвали, но медкомиссию он не проходил.

– Во всех призывных комиссиях присутствует врач, который проводит медосмотр. Сколько мы случаев не разбирали, ситуации схожи: жалобы в самом военкомате при прохождении медкомиссии не предъявляет никто, а потом люди начинают жаловаться на здоровье и отсутствие медкомиссии. Мы проводили служебные разбирательства с должностными лицами. Если мобилизованный жалуется на здоровье, его отправляют к одному из пяти профильных специалистов военно-врачебной комиссии. Если есть основания отправить его на дальнейшее обследование, человека, скорее всего, отправят.

– Сколько на Кубани тех, кто получил отсрочку от мобилизации?

– Вопрос сложный, поскольку слишком большой спектр должностей и специальностей, родов деятельности, которые подпадают под отсрочку. Большинство из них мы не вызывали повестками изначально, зная, что им положена отсрочка. Те, кого мы вернули домой, – это люди, указания об отсрочках для которых в связи с их родом деятельности появились уже в процессе частичной мобилизации. Грубо говоря, мы человека призвали, он проходит переподготовку, а ему только сейчас приходит документ о том, что ему положена отсрочка. И, конечно, мы делаем все, чтобы вернуть его домой.

ИДУТ ДОБРОВОЛЬЦАМИ

– Какое количество кубанцев попросились добровольцами в зону СВО?

– Около тысячи человек. У нас есть люди, которые добровольно поступили на военную службу по контракту с начала СВО, есть люди, которые ушли добровольцами в добровольческие отряды, также есть те, кто с начала частичной мобилизации добровольно пришли в военные комиссариаты и изъявили желание призваться. И таких, около тысячи человек.

– Вопрос от нашего читателя: «Если мобилизованный имеет навыки санитара, а призван как стрелок, какова вероятность, что он будет направлен как санитар и сможет применить свои навыки санитара?»

– Если есть профильное медицинское образование, среднее или высшее, а его призвали стрелком, это непорядок, хотя вполне законно. В воинской части, думаю, разберутся: если у человека есть навыки медпомощи, они пригодятся ему.

– А сколько по времени должны проходить военные сборы?

– Мобилизованные проходят период боевого слаживания подразделений и восстановления навыков, утраченных за время нахождения в запасе. Сейчас все идет как по учебнику: подготовка отделения, взвода, роты, подразделения и части, в котором они будут служить

– Вот такой еще вопрос от нашего читателя: «Будет ли мобилизация мужчин, имеющих троих несовершеннолетних детей?»

– Законодательно предусмотрена отсрочка от мобилизации для граждан, имеющих трех детей и жену на сроке беременности от 22 недель и больше, либо четырех несовершеннолетних детей и больше. Все военные комиссары муниципалитетов Краснодарского края получили задачу индивидуально рассматривать случай каждого призывника: не думаю, что в крае так много отцов троих детей, но в любом случае комиссары на местах должны войти в положение и пока обстоятельства не требуют, этих людей не будут призывать.

ПРИЗОВУТ ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИХ

- Кого-то еще будут призывать?

- Мы плотно сотрудничаем с минтруда Кубани. Более 2000 временно неработающих кубанцев из центров занятости подходят по первичным критериям для призыва по мобилизации. Им будут разосланы повестки о частичной мобилизации.

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