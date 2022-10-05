Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) на вопросы слушателей о частичной мобилизации ответил заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

С ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ ПРИЗОВУТ

– Вопросов к военкоматам у кубанцев сейчас много. Самый распространенный - могут ли призвать на службу тех, у кого нет боевого опыта, а только, например, военная кафедра за плечами?

– На Госуслугах появилась вкладка «Стать добровольцем»: ее открываешь, и сразу видно, кто может быть призван добровольцем в добровольческий отряд или мобилизован. Критериев указано всего три: служба в армии, точнее – нахождение в запасе, наличие военно-учетной специальности и гражданство РФ. Собственно, указан возраст, до которого можно быть призванным по частичной мобилизации, категории здоровья – категории годности, как они правильно называются: А – годен, Б – годен с незначительными ограничениями, В – ограниченно годен.

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) Фото: Сергей НАДЕЖДИН

По поводу боевого опыта давайте говорить так: это обывательское понятие, имеется в виду опыт участия в боевых действиях на территории России или других государств. Помимо этого, указаны наиболее востребованные специальности при частичной мобилизации: мотострелковые, разведывательные, артиллерийские, связисты – все, кто есть в одном штатном подразделении сухопутных войск.

– То есть военная кафедра – гарантия того, что человека мобилизуют?

– Обучаясь на военной кафедре, прежде чем получить звание, люди проходили военные сборы в течение длительного времени, а после сборов принимали присягу, им было присвоено звание по их квалификации: солдат или сержант запаса, либо офицер запаса. Четких запретов на призыв офицеров после военной кафедры у нас нет.

– 50 человек мобилизованных на Кубани вернули домой. Какие нарушения были в этих случаях?

– Из них большинство – это люди, которые после призыва по частичной мобилизации попали в категорию тех, кто может получить отсрочку. То есть с первых дней мобилизации полного списка специальностей у нас не было, а потом потихоньку стала поступать информация о том, какие специальности будут иметь отсрочки от призыва по частичной мобилизации. Это работники СМИ, айтишники. У последних, кстати, есть возможность через Госуслуги подать документы на отсрочку.

АГРАРИЯМ ДАДУТ ОТСРОЧКУ

– Сейчас призывают фермеров, механизаторов, комбайнеров. А ведь идет уборка урожая. Положена ли им отсрочка?

– Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сориентировал военный комиссариат края и его подразделения на местах, что в каждом конкретном случае надо подходить взвешенно к призыву по частичной мобилизации. Если человек участвует в уборке урожая, а наш край – житница России, если есть основания его оставить, он останется. За все комиссариаты ручаться не могу, но 99,9 % военных комиссаров войдут в положение и предоставят фермеру, аграрию отсрочку. Потому что предприятия Минсельхоза имеют отсрочку от призыва по мобилизации, хотя фермеры такой отсрочки не имеют.

ЛИДЕРЫ МОБИЛИЗАЦИИ

– Есть в крае районы - лидеры по мобилизации?

– Военкоматы Абинского и Северского районов, Славянска-на-Кубани. Два первых – безоговорочные лидеры, которые провели мероприятия по частичному призыву на самом высоком уровне. Явных аутсайдеров в крае в первой волне частичной мобилизации нет.

Сейчас мы продолжаем оповещать граждан, чтобы уточнить у всех данные воинского учета, кто где проживает, если вдруг изменилось семейное положение: от него тоже может зависеть отсрочка от мобилизации. Если мы этого не знаем, человека призываем, а потом выясняется, что ему положена отсрочка.

ГРАЖДАНАМ ДРУГОЙ СТРАНЫ СЛУЖБА НЕ ЗАПРЕЩЕНА

– К нам приходили вопросы от слушателей радио «Комсомольская правда». И вот один из них: «Я гражданин Казахстана, русский, не служил, хочу пойти по контракту или добровольцем, но меня не берут. Как быть? Я готов служить России, бить фашистскую нечисть за русский мир, за Донбасс»

– Желание гражданина Казахстана защищать русский мир вполне может быть реализовано: ему надо обратиться в пункт набора по контракту, который находится в Краснодаре по адресу: улица Ярославская, 130, и заключить контракт. Но его обязательно предупредят, что в Казахстане существует уголовная ответственность за службу в вооруженных силах других государств и участие в боевых действиях на их стороне. Если его этот факт не смутит, то скоро он окажется там, где хочет, и будет получать все положенные выплаты.

– На какой срок призывают мобилизованных?

– Есть указ о частичной мобилизации: люди, призванные сейчас, смогут вернуться домой после выхода указа президента РФ о демобилизации. Через сколько он будет: три месяца, полгода, мы не знаем.

ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ

– Многие спрашивают про выплаты. Мол, от губернатора Кубани положено 100 тыс. рублей, от Минобороны тоже есть определенная сумма. Но когда собираются на мобилизацию, люди идут и покупают экипировку, тратят на это приличные суммы. И наши слушатели спрашивают – а положена ли какая-то компенсация за расходы на обмундирование?

– Знаете, летнее и зимнее снаряжение: обувь, форма, вещевой мешок, положены по норам довольствия от государства. Их выдают мобилизованным бесплатно. Выплата в 100 тысяч рублей от губернатора Краснодарского края действительно заявлена. А вот 180 тысяч рублей – это минимальная зарплата мобилизованного, которая приравнена к зарплате контрактного военнослужащего первого тарифного разряда. Никакого подъемного пособия на покупку обмундирования Минобороны РФ не обещало.

– 180 тысяч – это минимальная сумма заработка контрактника?

– Это рядовой, первый тарифный разряд при участии в СВО.

ПОЕДУТ ЛИ В ЗОНУ СВО?

– Все мобилизованные поедут в зону СВО?

– Про их перемещения будут знать только командиры их частей.

– Границы новых территорий, вошедших недавно в состав РФ, кто-то должен охранять. Многие мобилизованные переживают, что поедут на передовую в зону СВО. Или же они будут служить на границе ЛДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей?

– Военный комиссариат занимается только призывом и направлением людей в воинские части.

– Среди добровольцев есть женщины?

– Есть, но мы их не берем. Женские профессии в армии имеются, но пока высшее военное руководство не видит необходимости в призыве женщин.

– Вот что нам написала Марина Шабардаш из Краснодара: « Мой 36-летний муж Максим Шабардаш окончил университет геодезии и картографии, где проходил военную кафедру. Ему вручили повестку и сменили воинскую специальность без обучения – перевели с командира геодезического взвода на командира мотострелкового взвода. Муж считается высококлассным специалистом в области аэрофотосъемки, геодезии, картографии и топографии, таких как он – единицы в стране. А к работе в мотострелковом взводе просто не готов».

– Достаточно интересный случай. Если есть возможность, супруга пусть напишет заявление на имя военного комиссара Краснодарского края. И мы походатайствуем, чтобы его определили на службу именно начальником топослужбы или в топографическую часть, которая занимается вопросами геодезии и картографии.

– А когда вообще закончится мобилизация? Может, есть какие даты или месяц?

– Срок окончания мобилизации определит следующий указ президента. Сколько потребуется стране, столько мобилизация и будет продолжаться.

МЕДКОМИССИЮ ПРОХОДЯТ

– Алексей Геннадьевич, еще один часто задаваемый вопрос - почему призывники на Кубани не проходят медкомиссию? Часто читатели сообщают, что человека призвали, но медкомиссию он не проходил.

– Во всех призывных комиссиях присутствует врач, который проводит медосмотр. Сколько мы случаев не разбирали, ситуации схожи: жалобы в самом военкомате при прохождении медкомиссии не предъявляет никто, а потом люди начинают жаловаться на здоровье и отсутствие медкомиссии. Мы проводили служебные разбирательства с должностными лицами. Если мобилизованный жалуется на здоровье, его отправляют к одному из пяти профильных специалистов военно-врачебной комиссии. Если есть основания отправить его на дальнейшее обследование, человека, скорее всего, отправят.

– Сколько на Кубани тех, кто получил отсрочку от мобилизации?

– Вопрос сложный, поскольку слишком большой спектр должностей и специальностей, родов деятельности, которые подпадают под отсрочку. Большинство из них мы не вызывали повестками изначально, зная, что им положена отсрочка. Те, кого мы вернули домой, – это люди, указания об отсрочках для которых в связи с их родом деятельности появились уже в процессе частичной мобилизации. Грубо говоря, мы человека призвали, он проходит переподготовку, а ему только сейчас приходит документ о том, что ему положена отсрочка. И, конечно, мы делаем все, чтобы вернуть его домой.

ИДУТ ДОБРОВОЛЬЦАМИ

– Какое количество кубанцев попросились добровольцами в зону СВО?

– Около тысячи человек. У нас есть люди, которые добровольно поступили на военную службу по контракту с начала СВО, есть люди, которые ушли добровольцами в добровольческие отряды, также есть те, кто с начала частичной мобилизации добровольно пришли в военные комиссариаты и изъявили желание призваться. И таких, около тысячи человек.

– Вопрос от нашего читателя: «Если мобилизованный имеет навыки санитара, а призван как стрелок, какова вероятность, что он будет направлен как санитар и сможет применить свои навыки санитара?»

– Если есть профильное медицинское образование, среднее или высшее, а его призвали стрелком, это непорядок, хотя вполне законно. В воинской части, думаю, разберутся: если у человека есть навыки медпомощи, они пригодятся ему.

– А сколько по времени должны проходить военные сборы?

– Мобилизованные проходят период боевого слаживания подразделений и восстановления навыков, утраченных за время нахождения в запасе. Сейчас все идет как по учебнику: подготовка отделения, взвода, роты, подразделения и части, в котором они будут служить

– Вот такой еще вопрос от нашего читателя: «Будет ли мобилизация мужчин, имеющих троих несовершеннолетних детей?»

– Законодательно предусмотрена отсрочка от мобилизации для граждан, имеющих трех детей и жену на сроке беременности от 22 недель и больше, либо четырех несовершеннолетних детей и больше. Все военные комиссары муниципалитетов Краснодарского края получили задачу индивидуально рассматривать случай каждого призывника: не думаю, что в крае так много отцов троих детей, но в любом случае комиссары на местах должны войти в положение и пока обстоятельства не требуют, этих людей не будут призывать.

ПРИЗОВУТ ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИХ

- Кого-то еще будут призывать?

- Мы плотно сотрудничаем с минтруда Кубани. Более 2000 временно неработающих кубанцев из центров занятости подходят по первичным критериям для призыва по мобилизации. Им будут разосланы повестки о частичной мобилизации.