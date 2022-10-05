Эксперт раскрыл тайну металлического шара, найденного в лесу Сочи

Гигантский шар вызвал много вопросов

В сочинском лесу местные жители, прогуливаясь, наткнулись на очень интересный объект – металлический шар диаметром больше метра. Очевидцы сняли находку на видео и опубликовали в соцсетях.

- Вот такой шар находится между деревьев на границе Тисо-Самшитовой рощи рядом с базами отдыха «Хоста-Рика» и «Чертовы Ворота», - сообил автор ролика.

Некоторые пользователи приписали шару мистическое происхождение. Кто-то утверждал, что это неземной предмет. Даже были предположения, что это газовый баллон.

Эксперт раскрыл тайну металлического шара, и в происхождении объекта ничего сверхъестественного не оказалось. Эта сфера является топливным баком космической ракеты. После выработки топлива лишний груз отделяется, он либо сгорает в атмосфере или становится орбитальным мусором, либо падает на землю.

- Топливные баки и ракетные двигатели находятся в разных ступенях ракеты и, как только они вырабатывают свое топливо, то становятся ненужными. Чтобы не нести лишний груз, они отделяются. Обычно, что падает на землю, лежит или в океане, или на забытых богом территориях. Некоторые жители их подбирают и сдают как ценный металл. А вообще, их нужно утилизировать после обнаружения. Но опасности они не какой не несут, топлива в них уже точно нет, - рассказал "Комсомольской правде" - Кубань" военный летчик Николай Добронравов.