Жителя Краснодара с редкой специальностью мобилизовали в Краснодаре

У Максима нет военного опыта. Фото: личный архив

Под частичную мобилизацию попал 36-летний житель Краснодара Максим Шабардаш. Он закончил Московский Государственный университет геодезии и картографии, где проходил военную кафедру. Но, по словам супруги, не служил в армии и не имеет боевого опыта. После окончания вуза мужчина работал в одной из нефтяных компаний, а 23 сентября в военкомате по Западному и Прикубанскому округам ему вручили повестку. Там Максиму сменили воинскую специальность.

- Мужа перевели с командира геодезического взвода на командира мотострелкового взвода. При этом никакого обучения и переобучения, как это положено, не проводилось, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» Марина Шабардаш.

После отъезда мужа Марина осталась одна с детьми 3 и 5 лет почти без денег. Как она рассказывает, у нее нет доступа к картам, она не может оплатить ипотеку. Нотариальную доверенность супруги оформить не успели из-за спешки.

- Заместитель командира части, где сейчас находится Максим, отказал в оформлении доверенности. Сказал, что документ может быть выдан командиром, а он находится в другой стране, - отметила Марина.

Максим считается высококлассным специалистом в области аэрофотосъемки, БПЛА, геодезии, картографии и топографии, таких, как он – единицы в стране.Он не готов к работе в мотострелковом взводе.

Марина написала заявление в военную прокуратуру. А тем временем в военном комиссариате Краснодарского края прокомментировали мобилизацию Максима Шабардаш.

- Достаточно интересный случай. Если есть возможность, супруга пусть напишет заявление на имя военного комиссара Краснодарского края. И мы походатайствуем, чтобы его определили на службу именно начальником топослужбы или в топографическую часть, которая занимается вопросами геодезии и картографии, - отметил заместитель военного комиссара Кубани Алексей Чугункин.

Вместе с тем, выпускники военных кафедр подлежат мобилизации. Но в каждом случае их призыв рассматривается в индивидуальном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призовут временно неработающих, а с некоторыми поговорят отдельно: кого еще мобилизуют на Кубани, рассказали в краевом военкомате

Заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда» и рассказал о том, как на Кубани идет частичная мобилизация (подробнее)