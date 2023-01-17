Чемодан или Черноморец. На Кубани выбирают имя для элитного жеребца Кадырова

Первые жеребята в новом году. Фото: Конный завод "Восход"

- Ура! У нас первые малыши в этом году! - не скрывают своих эмоций сотрудники знаменитого на всю России кубанского конного завода «Восход».

Потомство принесли сразу две кобылки.

- Честь подарила заводу чудесного жеребенка, а Христова Лапушка- кобылку, - уточнили дневальные маточной бригады завода.

Жеребенка по традиции назовут сотрудники завода. Фото: Конный завод "Восход".

Отец обоих новорожденных жеребят – чистокровный английский жеребец Меандре. Известен не только своими победами на престижных скачках. Меандре принадлежит чеченскому конно-спортивному клубу «Ахмат». Кстати, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров является страстным поклонником скачек и часто посещает свои конюшни, где помимо Мендре обитают более сотни элитных лошадей. Сейчас же жеребчик – начинающий производитель и это его первое потомство. Теперь предстоит выбрать для малышей подходящие клички.

Меандре - победитель многочисленных скачек. Фото: Конный завод "Восход".

- Кстати, это целая наука. Кличку жеребенку раньше давали, следуя правилам: первая буква матери плюс присутствие в кличке первой буквы отца. Сейчас эти правила устарели и носят рекомендательный характер. Но обязательным осталось то, что кличку лошади нельзя повторять в течении 20 лет. Например, еще не скоро появится новый Анилин, - грустят на конном заводе, вспоминая своего самого легендарного жеребца, трижды ставшего обладателем Кубка Европы «Большой приз».

Конники, так называются сотрудники завода, уже подготовили целый список кличек. Ведь по местной традиции, первого жеребенка в году называет коллектив. Только необходимо соблюсти условие – первой буквой должна быть «Ч». Хотя, не стоит забывать и о биографии отца жеребят.

- Чемпионат, Чемодан, Чернозем, Черноморец, Чумак, Чужеземец, Чумовой, Чимкент, Четмэн, - перебирают предложения дневальные.

Кстати, поклонники лошадей и знатоки новокубанского завода уже предложили свой вариант- Чанилин. Вроде и традиции соблюсти удалось и про историю не забыли.

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