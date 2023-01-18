Гостиницы не будет. После вмешательства СК и прокуратуры вблизи братской могилы в Новороссийске решили построить сквер

Так выглядит территория в Мысхако, которую намерены защитить от застройки. Фото: t.me/opershtab23

Жители Новороссийска были очень встревожены возможным строительством гостиницы у братской могилы, где захоронены останки 4362 воинов. Они пожаловались в различные инстанции, что землю перевели под коммерцию и вокруг участка появился забор. В итоге глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело. После разбирательств рядом с воинским захоронением решили построить сквер или бульвар.

- Частный участок расположен рядом с объектом культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1943 г.». Территория относится к многофункциональной общественно-деловой зоне с особыми условиями использования – водоохранная зона Черного моря и охранная зона памятников археологии. По правилам землепользования участок выделен в зону «гостиничное обслуживание». При этом разрешение на строительство гостиницы никто не выдавал, - пояснили в оперштабе Краснодаркого края.

Ранее в Новороссийске ввели запрет на формирование земельных участков под строительство вблизи памятников истории воинской славы. Сотрудники мэрии и прокуратуры выезжали на место и осматривали участок, территория свободна, стройка на ней не ведется.

Вблизи братской могилы участок отметят в Генплане зоной под сквер или бульвар. Это будет сделано для того, чтобы избежать возможного строительства рядом с объектом культурного наследия.