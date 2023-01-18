Перерезал горло женщине и убил 13-летнюю девочку. Россиянин расправился с сожительницей из-за того, что она ревновала к своей дочери

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре вынесен приговор 41-летнему мужчине к пожизненному лишению свободы за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Алексей Кордюк приехал в Апшеронск из Ростовской области. В кубанской столице он начал жить вместе с 61-летней женщиной на улице Глинки. Несмотря на разницу в возрасте, у них завязались романтические отношения. Однако в один момент женщина начала ревновать своего любовника-сожителя к своей дочке.

Ссоры начали происходить все чаще и чаще. Но в один момент Кордюку это надоело. В ночь на 19 июня 2020 года Алексей схватил ножницы и нанес один удар в шею. Женщина сразу скончалась.

В момент убийства в комнату зашла 13-летняя внучка погибшей… Девочка поплатилась за свое неожиданное появление. Мужчина нанес теми же ножницами два удара в грудь малышке.

- В последующем Кордюк погрузил тела погибших в тележку и с целью сокрытия совершенных им преступлений переместил их к пруду, где сбросил в воду, а также замыл в доме следы преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Местная жительница Апшеронска забеспокоилась о безвестном исчезновении своей матери и малолетней дочери. В момент убийства женщины не было в городе. Она вернулась в Апшеронск 22 июня из медицинского учреждения, где проходила лечение. Но дома женщина никого не обнаружила… Тогда она обратилась за помощью к правоохранительным органам…

Следствие также выяснило, что в мае 2020 года Алексей Кордюк украл из сумки погибшей 37 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

- Приговором Краснодарского краевого суда Алексею Кордюку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.