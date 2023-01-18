«Бросил мальчишку умирать, меняет показания, а ему поблажки!». Водителя, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал, выпустили под домашний арест

Паше было 17 лет Фото: Личный архив

В Темрюкском районе Краснодарского края назначено первое заседание суда по делу о смертельном ДТП. 20 июля в поселке Стрелка ночью сбили 17-летнего Павла Чуба. Водитель сбежал с места аварии, бросив парня умирать. Мальчик умер в больнице от травм, а полицейские по камерам нашли того самого водителя - жителя Динского района 37-летнего Виталия Серикова.

Отпираться он не стал. К тому же повреждения на рабочей машине, в которой он в ту ночь вез несколько сот кроликов, свидетельствовали красноречивее любых слов. На "Пежо" были сильно разбиты бампер и зеркало заднего вида. Правда, ближе к заседанию суда, Сериков поменял свои показания, выдвинув новую версию произошедшего. Якобы той ночью на улице Таманской он увидел не живого человека, а куклу, потому уехал и не оказал помощи пострадавшему.

К слову, в суд его дело ушло по "нетяжкой", как квалифицировала инстанция, статье уголовного кодекса - оставление в опасности. Этот же аргумент использовал суд, когда отпустил Виталия Серикова под домашний арест.

Фотографии его из больницы до операции родные не могут смотреть Фото: Личный архив

- Мы не услышали ни о каких ограничениях в его адрес, может, он вообще продолжит работать водителем. Бросил мальчишку умирать, меняет показания, а ему поблажки, - поделилась впечатлениями с "КП"-Кубань" сестра погибшего Павла Ольга.

Разбирательство по существу обвинений, на которое Виталий Сериков приедет сам, назначено на 23 января.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сначала назвал мальчика пьяным, потом манекеном. Водитель, который насмерть сбил 17-летнего школьника на Кубани и сбежал, поменял показания

На Кубани начался суд над 37-летним водителем, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП [видео]