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18 января 2023 13:02

«Бросил мальчишку умирать, меняет показания, а ему поблажки!». Водителя, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал, выпустили под домашний арест

Водителя, который насмерть сбил 17-летнего подростка на Кубани и сбежал, выпустили под домашний арест
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Паше было 17 лет

Паше было 17 лет

Фото: Личный архив

В Темрюкском районе Краснодарского края назначено первое заседание суда по делу о смертельном ДТП. 20 июля в поселке Стрелка ночью сбили 17-летнего Павла Чуба. Водитель сбежал с места аварии, бросив парня умирать. Мальчик умер в больнице от травм, а полицейские по камерам нашли того самого водителя - жителя Динского района 37-летнего Виталия Серикова.

Отпираться он не стал. К тому же повреждения на рабочей машине, в которой он в ту ночь вез несколько сот кроликов, свидетельствовали красноречивее любых слов. На "Пежо" были сильно разбиты бампер и зеркало заднего вида. Правда, ближе к заседанию суда, Сериков поменял свои показания, выдвинув новую версию произошедшего. Якобы той ночью на улице Таманской он увидел не живого человека, а куклу, потому уехал и не оказал помощи пострадавшему.

К слову, в суд его дело ушло по "нетяжкой", как квалифицировала инстанция, статье уголовного кодекса - оставление в опасности. Этот же аргумент использовал суд, когда отпустил Виталия Серикова под домашний арест.

Фотографии его из больницы до операции родные не могут смотреть

Фотографии его из больницы до операции родные не могут смотреть

Фото: Личный архив

- Мы не услышали ни о каких ограничениях в его адрес, может, он вообще продолжит работать водителем. Бросил мальчишку умирать, меняет показания, а ему поблажки, - поделилась впечатлениями с "КП"-Кубань" сестра погибшего Павла Ольга.

Разбирательство по существу обвинений, на которое Виталий Сериков приедет сам, назначено на 23 января.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сначала назвал мальчика пьяным, потом манекеном. Водитель, который насмерть сбил 17-летнего школьника на Кубани и сбежал, поменял показания

На Кубани начался суд над 37-летним водителем, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП [видео]

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