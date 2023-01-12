Сначала назвал мальчика пьяным, потом манекеном. Водитель, который насмерть сбил 17-летнего школьника на Кубани и сбежал, поменял показания

Паше было 17 лет Фото: Личный архив

- У Пашки была одна мечта - работать и работать, чтобы помогать маме, - говорит Ольга, сестра 17-летнего мальчишки, жизнь которого так странно и нелепо оборвалась 20 июля прошлого года.

Рано утром в тот летний день во всех полицейских сводках сообщили, что в поселке Стрелка Темрюкского района проезжающий водитель нашел на обочине умирающего подростка Павла Чуба. Его лицо и тело были сплошной раной.

- Мы очень благодарны этому водителю, как потом выяснилось, полицейскому возвращавшемуся с работы. Он хотя бы не проехал равнодушно мимо ребенка, - говорит Ольга.

Фотографии его из больницы до операции родные не могут смотреть Фото: Личный архив

17-летнего Пашу привезли в Темрюкскую центральную районную больницу глубокой ночью. К его спасению подключились все дежурные врачи, реаниматолог, невролог. Но судя по посмертному эпикризу, шансов выжить после таких травм у мальчика не было.

Позже судмедэскпертиза сделает выводы, что лицо ему буквально размозжило именно в ДТП.

Но виновник этих травм сбежал с места аварии, не оказав Паше никакой помощи. В утро смерти мальчика его объявили в розыск.

Благодаря камерам видеонаблюдения, фиксировавших маневр грузового "Пежо" на улице Таманская в Стрелке, водителя нашли в Динском районе. Спустя сутки после смертельной аварии 37-летний Виталий Сериков уже сидел в отделе полиции. Отпираться он не стал. К тому же, повреждения на рабочей машине, в которой он в ту ночь вез несколько сот кроликов, свидетельствовали красноречивее любых слов. На "Пежо" были сильно разбиты бампер и зеркало заднего вида.

Из протокола допроса, датированного 22 июля, следует, что водитель ехал по поселку глубокой ночью, когда внезапно увидел фигуру человека. Он попытался якобы объехать его, но услышал треск зеркала заднего вида и лежащего на земле человека. Однако испугавшись, поехал дальше.

- Причем, он настаивал, что Паша шел неуверенной походкой, как пьяный, - говорит Ольга.

Паша окончил училище и собирался работать Фото: Личный Архив

Экспертиза, к слову, не нашла в крови парня этилового спирта. Но определила, что у водителя не было технической возможности затормозить перед столкновением с Пашей.

- В итоге его обвиняют только по статье УК 125 "Оставление в опасности". И мы категорически несогласны, что из обвинительного заключения исчезла статья "Причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть". Паша же еще ребенком фактически был. Мы даже не могли смотреть его фотографии из реанимации с мамой. До сих пор не смотрели. Мужчина. который его нашел, сказал, что это месиво было. А теперь он нанял кучу адвокатов и пытается уйти от ответственности, - возмущается сестра Павла.

Действительно, Виталий Сериков отказался от показаний, которые дал в первые дни после ДТП, обвинив полицейских в давлении.

Теперь его версия случившегося выглядит так: он ехал глубокой ночью по Стрелке, когда на дороге увидел манекен в шортах и толстовке с капюшоном.

- Руки у него были по швам, я подумал, что неживой предмет, и это провокация, чтобы я остановился, - так интерпретировал произошедшее уже 16 декабря водитель.

Потом, по его словам, он предпринял тот же маневр, что и называл в первый раз. А услышав треск зеркала заднего вида, подумал, что смахнул "манекен" к обочине.

Ценность кроликов в его кузове была, по словам Виталия, столь велика, что рисковать ими и дорогим "Пежо" он не стал. Поехал дальше. Пока через сутки полицейские не нашли водителя и не сообщили, что то был не манекен, а юный парень.

- Любопытно, что эти показания опровергаются тем самым видео, которое было в материалах дела. Но потом нам сказали, что камера была испорчена, и оно не станет доказательством в суде, - говорит Ольга.

Но важнее другое - автотехническая экспертиза проводилась именно на основании этого видео. Перед экспертами ставился вопрос о скорости, с которой ехал Виталий. Как быть с этим весьма значимым для суда доказательством?!

- В суд нас с мамой никто не приглашал. На предварительное заседание мы пришли сами, - говорит Ольга.

Первое заведание перенесли на более поздний срок, защита Виталия пропустила это заседание.

"КП"-Кубань" будет следить за развитием ситуации.

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