"Она достойна носить имя своего города". Мэр Геленджика выступил с заявлением по поводу переименования улицы Луначарского

В мэрии объяснили, что проспект более подходит курорту. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Уже несколько дней жители Геленджика обсуждают переименование центральной улицы курорта- Луначарского. 12 января 2023 года в федеральной информационной адресной системе появился новый годоним - «проспект Геленджикский».

- Главная улица нашего курорта достойна носить имя своего города. Новый проспект станет лицом Геленджика. Мы уже пятый год не строим многоквартирники, сохраняем и увеличиваем зелёные насаждения, выравниваем экологию бухты, всё ради того, чтобы сохранить Геленджик курортом, - объяснил это решение мэр Геленджика Алексей Богодистов.

На улице Луначарского находится самое большое количество объектов санаторно-курортного комплекса. По данным администрации только официальных гостиниц здесь 120.

- История двигается вперед. Надо обновляться, в том числе и названия улиц частично менять. Отличная идея!!! Что-то новое это всегда хорошо! Теперь и в нашем маленьком и прекрасном городе будет проспект, - большинство горожан инициативу поддержали.

Владельцы земельных участков и строений на экс-Луначарского обеспокоились возможными проблемами, связанными с переоформлением документов. Юристы пояснили, что законодательство не обязывает юридических и физических лиц сразу же менять документы. Вносить в них изменения придется только при смене места жительства или продаже объекта. Тогда уже выдадут новые документы на собственность с указанием актуального адреса. Впрочем, желающим не откладывать это в долгий ящик, помогут все переоформить по упрощенной схеме.

- У некоторых горожан вызывает переживания процесс смены документов. Для бизнеса и жителей улицы будет предложен самый короткий и удобный путь оформления, - подтвердили в мэрии курорта.

Кстати, за всю свою историю улица не единожды меняла названия. На рубеже 19-20 веков ее называли Шоссейной. В 1930-м году улицу поделили на два отрезка – Луначарского и Глебовскую. В 1950-е годы Глебовскую переименовали в Комсомольскую. В 1980 году Комсомольскую снова объединяют с Луначарского. С этого момента улица Луначарского становится одной из самых протяженных улиц курорта.

Историки до сих пор не могут достигнуть согласия в спорах в честь кого назвали улицу. По данным Геленджикского историко-краеведческого музея улица получила название в честь первого наркома просвещения РСФСР — Анатолия Васильевича Луначарского. Однако, в 1970-е годы некоторые краеведы и экскурсоводы высказывали в местной печати мнение о том, что улицу назвали в честь сына наркома — военного корреспондента Анатолия Анатольевича Луначарского.

В любом случае, чтобы и сын, и отец остались в истории Геленджика, улица Луначарского появится в одном из новых микрорайонов города.