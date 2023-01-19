Стадион «Динамо» в Краснодаре подорожал еще на полмиллиарда рублей

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Стадион «Динамо» ушел на реконструкцию почти 16 лет назад – в 2007-м. Арену обнесли строительными лесами, а на площадке появились рабочие. Обещали закончить работу за восемь лет, то есть в 2015-м. Стройка кипела. На глазах росли трибуны. Они раскинулись вдоль улицы Красной. Но потом работы встали. Инвестор ушел.

Вновь ожил объект в 2020-м. Его взяли на себя краевые власти. На стадион вернулись строители. Они же снесли временный забор, открыв пестрый фасад стадиона.

- Когда реконструкция возобновилась, строительная готовность стадиона составляла свыше 50%, - рассказывали «КП» - Кубань» в депстрое Краснодарского края.

Работа на арене кипит уже третий год. Строители уже завершили трибуны на 3,5 тысячи мест и даже подземный паркинг на два этажа. Он рассчитан на 360 автомобилей. В общем, все, как у ведущих европейских арен.

Параллельно рабочие установили мачты освещения. Они нужны для проведения соревнований и тренировок в вечернее время. А еще строители смонтировали табло. Оно здесь – как в кинотеатре: ширина – 4,8 метра, длина – 11,5.

Планировалось, что работы завершатся в конце 2022-го. Но они затянулись – из-за заграничных материалов. Поставщики ушли. А строители нашли выход – отечественные аналоги.

- Есть небольшие рабочие моменты, но в целом всё в рамках графика, — писал в середине декабря министр спорта Кубани Серафим Тимченко в Телеграме.

Планируется, что арена распахнет двери уже через три месяца – в апреле. Церемония будет посвящена 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

А пока стало известно, что объект подорожал – на 521,6 миллион рублей. Об этом сообщил «РБК Краснодар». По его данным, эти деньги получил подрядчик – ООО Специализированный застройщик «КраснодарИвенстСтрой». В ближайшее время компания завершит конструктивные и пуско-наладочные работы, наладить инженерное и технологическое оборудование и коммуникации.