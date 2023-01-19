Виллы, гостиницы, марина на 300 яхт: в Сочи собираются построить город в море

Бизнес-город построят в море.

В Сочи планируют построить город в море. Он появится в Адлерском районе рядом с железнодорожным вокзалом, аэропортом и курортными объектами. По предварительным данным, это будет бизнес-город. На сегодняшний день ведутся переговоры по созданию новой территорий.

К слову, город возведут на искусственной территории в море. Планируется, что он будет выполнять функцию транспортного хаба курорта. Площадь территории составит примерно 100 гектаров. Здесь же оборудуют современную яхтенную марину.

- Сейчас мы проводим ряд встреч с заинтересованными сторонами, с целью выявления потенциала сотрудничества в рамках реализации проекта создания искусственных территорий в Адлерском районе Сочи "Южный риф, - рассказала гендиректор ГК "Альянс Марин Групп" Ольга Шебзухова.

Это будет своего рода бизнес-центр. В новом “городе” собираются проводится ряд различных деловых мероприятий. Это поможет разгрузить центр Сочи. Кстати, собираются запустить регулярное морское такси для перемещения между районами курорта.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, в проекте предусмотрено строительство гостиницы высотой в 101 этаж. В бизнес-городе будут расположены виллы, отели, торговый центр и даже благоустроят пляжи и парки. Марина рассчитана на 300 яхт.

Ранее сообщалось, что в Сочи планируют построить 10 яхтенных марин. На это направят не менее 1 триллиона рублей.

Благодаря новым маринам сократится расстояние между портами курортов. Будут созданы новые набережные и появятся рабочие места. Откроются и новые парусные школы.