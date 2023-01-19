«Производим все, в чем нуждаются бойцы». Как на Кубани шьют военную экипировку для участников спецоперации

Ежесуточно на фабрике изготавливают более 600 спальных мешков.

В небольшом поселке Двубратский, что в Усть-Лабинском районе края, расположена женская исправительная колония. Здесь отбывают срок дамы, получившие первую судимость. И сейчас они без дела не сидят. В двух швейных цеха кипит работа. Женщины выполняют заказы для нужд армии. Последние месяцы они отшивают все для фронта.

- Ранее мы отшивали спецодежду для других организаций, изготавливали зимние куртки и термобелье, спальные мешки для наших казаков. В связи с тем, что начались мобилизационные мероприятия, мы начали шить именно "военку", - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника колонии Айрат Крюков. - То есть для солдат отшиваем зимнюю форму, также изготавливаем спальные мешки.

Силы в первую очередь бросают на то, что сейчас нужнее на передовой.

Защитные костюмы шьют по образцу.

- Так, например, нам сообщили, что сначала нужно отшить спальники. Естественно, их изготавливаем в первую очередь. Материал нам привозят организации, которые выигрывают тендер. Отшиваем спальники из непромокаемой ткани с хорошим наполнителем. Благодаря этому они получаются легкими, но теплыми. Уверен, что выдержат любые морозы, - добавляет Айрат Крюков. - В данный момент запускаем производство костюмов для танкистов.

Ежедневно трудятся 420 человек, из них порядка 270 - это швеи. Причем производство военной одежды и снаряжения поставили на поток.

- Ежесуточно мы изготавливаем 300 зимних курток и более 600 спальных мешков, - говорит заместитель начальника колонии Айрат Крюков. - А затем загружаем большегрузы и партиями отправляем в зону СВО.

На днях из колонии Минобороны передали крупную партию швейных изделий для участников специальной военной операции.

- На швейном участке в короткие сроки изготовили более 74 тысяч изделий, - сообщила пресс-служба краевого УФСИН.

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