Пожар на Крымском мосту, последние новости

Утром 8 октября произошло возгорании цистерн с топливом на Крымском мосту. Пожар случился в хвосте грузового поезда. Движение транспорта полностью остановлено. На месте работают экстренные службы.

Со стороны Краснодарского края открыты стояки для водителей, которые не могут проехать из-за пожара по Крымскому мосту. Их оборудовали в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна». Также на месте организуют полевые кухни, туалеты. По необходимости будут разворачивать дополнительные стоянки.

В ближайшее время будет открыта паромная переправа. Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось.

По последним данным, национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

При этом глава парламента Крыма Константинов отметил, что повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, они не носят тяжелого характера.

Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург – Симферополь. Компания-перевозчик просит пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией.