Марат Хуснуллин Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, возглавивший правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, выехал на место происшествия. После совещания с участием главы МЧС России Александра Куренкова Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам запустят утром 9 октября.

- Мы осмотрели мост, запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача, чтобы за ночь запустить движение по двум полосам. Определились с объемами ремонта, уже заказали металл, собрали строителей. За сутки мы поймем, сколько надо времени, чтобы восстановить второй пролет, - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что по железнодорожному мосту отрабатывается сейчас механизм запуска поездов. Вопрос планируется решить в ближайшее время.

- Комиссия работает, проблем никаких не вижу. Все подробно заслушаем, вопросы решения найдем. Сейчас пока мы пропускаем движение по 50 машин, поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять колонны по 100 машин, - добавил вице-премьер.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, какая обстановка на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. На Крымском мосту запустили реверсивное движение.