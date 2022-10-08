На мосту возобновили движение транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Во время взрыва по ж/д путям проезжал грузовой поезд. Семь цистерн с топливом моментально загорелись. По предварительным данным, погибли три человека, сообщает Следком России. Арочная часть моста не пострадала, это позволило открыть движение по нему уже в 16 часов этого же дня. Правда, в реверсивном режиме.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГРУЗОВИКА 8 ОКТЯБРЯ 2022

В Краснодарском крае были организованы стоянки для водителей. В Темрюкском районе развернули полевую кухню, установили биотуалеты, появились и обогреваемые палатки.

Пробка около 1 км образовалась на подъезде к порту «Кавказ» после ЧП на Крымском мосту. На месте полиция регулирует движение.

Керченская паромная готовится к открытию. Паром сможет за один раз перевозить 100 человек. Судно будет ходить между Крымом и Краснодарским краем. Керченская паромная заработает во второй половине 9 октября.

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей. Доехать из Краснодарского края на полуостров можно на личном транспорте или автобусе. Однако перед этим придется пройти полную процедуру осмотра.

К 20 часам по московскому времени на железнодорожной части Крымского моста организуют движение поездов. Об этом сообщает Минтранс. Поезда № 8 Севастополь - Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва планируется отправить по графику. Соответствующее решение принято после оценки специалистами состояния инфраструктуры железнодорожной части моста.