Керченская паромная переправа готовится к открытию

Судно будет ходить между Крымом и Краснодарским краем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крымский мост временно закрыт для поездов и транспорта. После ЧП повредилось дорожное полотно. В связи с этим, Минтранс Крыма принял решение запустить суда. Паром сможет за один раз перевозить 100 человек. Судно будет ходить между Крымом и Краснодарским краем.

- Для этого есть вся необходимая инфраструктура. В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Специалисты проводят все необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Однако запустит паром мешает и погода. В Краснодарском крае шквалистый ветер, порывы которого достигают 22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Море бушует.

На данный момент, водителей отправляют на резервные стоянки. Туристы могут приехать на пункт в районе поселка Ильич. Он расположен на подъезде к порту Кавказ, его вместимость около 200 грузовых машин и 340 легковых. Также стоянку открыли на развилке «Тамань - Волна» около поселка Тамань. Это ближайший к Керченскому мосту пункт, его вместимость 50 грузовых и 50 легковых машин.

- Итого уже работающие пункты могут вместить 250 грузовых и почти 400 легковых автомобилей, - отметили в оперштабе Краснодарского края.

На всех стоянках открыта полевая кухня, установлены биотуалеты и есть обогреваемая палатка. Все площадки почти пустые. В случае необходимости будут оперативно открыты семь пунктов. На месте по поручению Вениамина Кондратьева работу курирует вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.