Оперштаб: стоянки к Крымскому мосту полностью готовы к работе в Краснодарском крае

Были организованы полевые кухни и туалеты. Фото: оперштаб

В Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту. Пункты открылись в районе поселка Ильич и на развилке Тамань - Волна, на дороге Краснодар - Новороссийск - Керчь на 130-м километре, в порту Кавказ и в Старотитаровской. Были организованы полевые кухни и туалеты.

- В пунктах имеются палатки для приема пищи, чтобы люди могли покушать и попить чай. Есть полевая кухня, которая полностью укомплектована продуктами питания. Стоянка готова к работе, - сообщил начальник Аварийно-спасательной службы Темрюкского района Геннадий Обламский.

На Крымском мосту утром 8 августа вспыхнул пожар. На автомобильной дороге взорвался грузовик. В это время по ж/д путям ехал грузовой поезд с топливом. Цистерна взорвалась. Была повреждена автомобильная дорога. Поезда перестали ходить в Крым. Арочная часть моста не пострадала. Все повреждения будут оперативно устранены.