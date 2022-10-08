Поезда временно не будут ходить. Фото: Иван ВИСЛОВ

На Крымском мосту вспыхнул пожар. Как сообщил НАК - на нем взорвался грузовик. Пострадала и железнодорожная часть. Цистерны с топливом грузового поезда загорелись во время движения. Таким образом железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью остановлено.

Однако отмечается, что арочная часть моста не пострадала. Значит железнодорожное и автомобильное движение вскоре может быть восстановлено. Но пока среди самых актуальных вопросов россиян звучат два: как проехать в Крым и как вернуть билеты на поезда в Крым и с полуострова.

Пожар на Крымском мосту. Фото: соцсети

КОГДА ВОССТАНОВЯТ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ В КРЫМ

Однако происшествие привело не только к временному приостановлению автомобильного движения, но и железнодорожного. Из-за внештатной ситуации произошел сбой в расписании пассажирских и грузовых составов. Изначально РЖД сообщили о задержании двух поездов.

- Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией, - написали в пресс-службе Крымской железной дороги.

Однако спустя час РЖД заявил о временном прекращении сообщения с Крымом. Все поезда, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут ходить. Продажу билетов на полуостров приостановили.

Возврат денежных средств за ж/д билеты в Крым и из него будет осуществляться без удержания сборов.Тем временем керченская паромная переправа возобновляет работу: первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три.

Когда поезда снова будут ходить в Крым - неизвестно. На данный момент, все службы направлены на тушение пожара и восстановление последствий.

Кстати, по данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября.

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