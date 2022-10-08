Суда вместимостью 100 человек запустят между Крымом и Краснодарским краем

На полуостров можно будет добраться через паром.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крым перестали ходить поезда из-за ЧП. Также временно закрыт мост для водителей. Из-за взрыва пострадало полотно трассы. Арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно устранены.
Минтранс Республики Крым принял решение запустить суда. На полуостров можно будет переправиться паромом.
- Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью порядка 100 и более человек для перевозки пассажиров, - сообщил минтранс Крыма.
Ранее сообщалось, что стоянки к Крымскому мосту полностью готовы к работе в Краснодарском крае. Был открыт пункт обогрева.