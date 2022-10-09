PlanetScope опубликовал снимки в Twitter.

После взрыва грузовика 8 октября по Крымском мосту частично пустили автомобили. Они теперь едут по одной уцелевшей полосе. Поздно вечером усилиями всех служб удалось отправить и поезд "Симферополь - Москва", задержанный на тот момент уже несколько часов из-за повреждений железнодорожного полотна.

Так, по данным того же PlanetScope, мост выглядел со спутника накануне взрыва, 7 октября

Урон специалисты уже оценили и пообещали восстановить мост оперативно. Однако взрыв был такой силы, что часть автомобильного полотна утонула в море.

В сети появились спутниковые фото масштабов повреждения Крымского моста. Они опубликованы PlanetScope в Twitter.

Цистерны обгорели. Фото: Виталий ТИМКИВ

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин приехал на места взрыва моста 8 октября. Он возглавил комиссию по ликвидации последствий ЧП.

После обследования повреждений объекта и совещания с участием главы МЧС России Александра Куренкова Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам запустят утром 9 октября.

Полотно обрушилось. Фото: Виталий ТИМКИВ

- Мы осмотрели мост, запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача, чтобы за ночь запустить движение по двум полосам. Определились с объемами ремонта, уже заказали металл, собрали строителей. За сутки мы поймем, сколько надо времени, чтобы восстановить второй пролет, - сказал Хуснуллин.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, какая обстановка на Крымском мосту после взрыва грузовика 8 октября. На Крымском мосту запустили реверсивное движение.

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