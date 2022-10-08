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Происшествия8 октября 2022 17:44

Желтый уровень террористической опасности будет действовать в районе Крымского моста до 23 октября

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Авторы (2):
Варвара ДЫМ
Дмитрий РАЗУМЕЦ
Постановление о введение желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября.

Постановление о введение желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желтый уровень террористической опасности будет действовать в районе Крымского моста до 23 октября. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Желтый уровень террористической опасности будет действовать до 23 октября, - сказал Кондратьев. - Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Напомним, постановление о введении желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября. Это случилось вечером, после ЧП на Крымском мосту. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Пострадал один из пролетов транспортного перехода. Арка над судоходной частью моста осталось целой, она не пострадала.

И автомобильное движение по мосту наладили к вечеру 8 октября. Правда, пока только по одной полосе и пропускают по 50 автомобилей. Всех тщательно досматривают.

Но по словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, уже скоро пропускать будут по 100 машин за раз. На пунктах пропуска добавят больше проверяющих.

ЧППроисшествия: ЧП