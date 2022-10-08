Постановление о введение желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желтый уровень террористической опасности будет действовать в районе Крымского моста до 23 октября. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Желтый уровень террористической опасности будет действовать до 23 октября, - сказал Кондратьев. - Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, рекомендациями Национального антитеррористического комитета.

Напомним, постановление о введении желтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани Вениамин Кондратьев подписал 8 октября. Это случилось вечером, после ЧП на Крымском мосту. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Пострадал один из пролетов транспортного перехода. Арка над судоходной частью моста осталось целой, она не пострадала.

И автомобильное движение по мосту наладили к вечеру 8 октября. Правда, пока только по одной полосе и пропускают по 50 автомобилей. Всех тщательно досматривают.

Но по словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, уже скоро пропускать будут по 100 машин за раз. На пунктах пропуска добавят больше проверяющих.