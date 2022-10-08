В результате ЧП погибли три человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Крымском мосту 8 августа около 6 часов утра вспыхнул пожар. Как стало известно позже, взорвалась фура во время движения. В этот момент по железнодорожным путям передвигался грузовой поезд.
От взрыва сразу же загорелся цистерна с топливом в хвосте локомотива. Дорожное полотно повредилось. Однако арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены
По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека. Туристы ехали в легковом автомобиле. Во время взрыва они были рядом с грузовиком.
- В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СК России.
Следственный комитет России установил личность водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Им оказался житель Кубани.
СК России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. Следователи уже проводят обыск в квартире водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Выясняется точный маршрут передвижения фуры. Имя мужчины на данный момент неизвестно.
- Проводится проверка, изучается соответствующая документация, - сообщили в СУ СК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.