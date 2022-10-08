В результате ЧП погибли три человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Крымском мосту 8 августа около 6 часов утра вспыхнул пожар. Как стало известно позже, взорвалась фура во время движения. В этот момент по железнодорожным путям передвигался грузовой поезд.

От взрыва сразу же загорелся цистерна с топливом в хвосте локомотива. Дорожное полотно повредилось. Однако арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены

По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека. Туристы ехали в легковом автомобиле. Во время взрыва они были рядом с грузовиком.

- В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СК России.

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту 8 августа 2022 года, был из Краснодарского края

Следственный комитет России установил личность водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Им оказался житель Кубани.

СК России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. Следователи уже проводят обыск в квартире водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Выясняется точный маршрут передвижения фуры. Имя мужчины на данный момент неизвестно.

- Проводится проверка, изучается соответствующая документация, - сообщили в СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.