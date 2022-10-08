Правоохранители выясняют маршрут передвижения грузовика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет установил личность водителя грузовика, который ехал по Крымскому мосту. Во время движения машина взорвалась. Было повреждено дорожное полотно моста. Также взорвалась цистерна с топливом грузового поезда.

- В рамках расследования следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия, - сообщили в пресс-службе СК России.

На данный момент правоохранители выясняют маршрут передвижения грузовика. В результате ЧП погибли три человека. Расследование уголовного дела продолжается.