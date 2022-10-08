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Происшествия8 октября 2022 11:10

Следком проверяет квартиру жителя Краснодарского края, который был за рулем грузовика на Крымском мосту

Расследование уголовного дела продолжается
Ангелина НАЗАРЧУК
Правоохранители выясняют маршрут передвижения грузовика.

Правоохранители выясняют маршрут передвижения грузовика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет установил личность водителя грузовика, который ехал по Крымскому мосту. Во время движения машина взорвалась. Было повреждено дорожное полотно моста. Также взорвалась цистерна с топливом грузового поезда.

- В рамках расследования следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия, - сообщили в пресс-службе СК России.

На данный момент правоохранители выясняют маршрут передвижения грузовика. В результате ЧП погибли три человека. Расследование уголовного дела продолжается.