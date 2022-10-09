Владелец тягача, взорвавшегося на Крымском мосту, объявился из-за границы

Самир Юсубов сам вышел на связь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранним утром 8 октября красный тягач, зарегистрированный на 26-летнего Самира Юсубова, спокойно проехал через все кордоны с мощной взрывчаткой в кузове к Крымскому мосту.

Кем была управляема эта бомба, мощность которой только предстоит выяснить криминалистам, неизвестно. Но сдетонировала она именно в том момент, когда водитель поравнялся с железнодорожной частью моста, где стояли цистерны с горючим. Машина с водителем внутри разлетелась на кусочки, спровоцировав взрыв цистерн. Часть автодорожного полотна рухнула в море. Погибли двое из легковушки, ехавшие следом за тягачом. Тела мужчины и женщины выловили из Керченского пролива через несколько часов.

Но кто был за рулем тягача?

Найти владельца грузовика не составило труда. Фура несколько раз в пути попадала в объективы видеокамер. Был зафиксирован даже момент, когда на посту грузовик осматривали. А водитель, лысоватый мужчина средних лет в растянутых трениках, - покорно открывает дверцы огромного тягача.

Самир заявил о своей непричастности к взрыву на мосту Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но по документам владельцем числится молодой парень - 26-летний краснодарец Самир Юсубов. В тот же момент в его квартиру на Ставропольской нагрянули силовики с обыском.

Однако хозяина тягача там не нашли.

- Он уехал за границу недавно. Не знаю, куда и зачем. Но сейчас многие парни с опытом службы в армии уезжают. Может, и у него такая причина, - рассказал «КП» - Кубань» знакомый семьи, не пожелавший называть своего имени.

Надо сказать, Самир сам вскоре вышел на связь. Пока его отца допрашивали, парень записал видеобращение.

- Тягач оформлен на меня, но ездил на нем мой дядя Махир Юсубов. Я понятия не имею, что там везлось и куда. Знаю, что родня не может дозвониться до дяди, - рассказал он.

Махир Юсубов – водитель с большим стажем. Несколько лет назад он переехал в Краснодар из Казани. Двоюродный брат Симон помог наладить быт и дал возможность зарабатывать. Но машина, которой по факту пользовался дядя, по-прежнему принадлежала семье брата.

- Он работал на бензовозе в Казани. И попал в аварию. Сам тогда жив остался чудом, но машина восстановлению не подлежала, и владелец потребовал с него денег, - сообщил «КП» - Кубань» еще один знакомый семьи.

Махир предпочитал ничем не владеть в такой ситуации, чтобы не возвращать долг. Но нанимался охотно.

Пока 51-летний Махир Юсубов числится пропавшим без вести. После мощного взрыва установить личность водителя специалистам непросто.