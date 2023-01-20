«Куски горящей крыши летели вниз»: очевидцы рассказали, что происходило во время крупного пожара в Сочи

Пострадавшим жителям сгоревшей мансарды окажут все необходимое содействие. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 20 января разгорелся крупный пожар. Языки пламени были видны с разных районов Сочи. Пожар начал на улице Тимирязева, 52/7 около 21:39 часов. Огонь начал распространяться на мансардном этаже шестиэтажного дома.

На место пожара оперативно выехали службы спасения. Однако специальные машины с необходимым оборудованием не могли заехать во двор горящего дома.

За несколько минут огонь распространился на 70 квадратных метров. Сначала пожарные установили загорание квартиры на мансардном этаже площади 140 квадратных метров. А локализация произошла в 22:56 часов на площади 210 квадратных метров.

- Дома возводились с грубыми с нарушениями - очень близко друг к другу расположены. Боялись, что огонь перебросится на другие дома, - поделились своими переживаниями свидетели жуткого пожара.

Во время пожара спасатели эвакуировали 140 человек.К счастью, пострадавших и погибших нет.

- Посмотрела с окна, а там уже куски горящей крыши летели вниз, - рассказывает жительница Сочи, которая живет по соседству со сгоревшим домом.

Пожар удалось потушить за три часа. Полная ликвидация огня - в 00:56 часов 20 января. На данный момент, устанавливается причина пожара.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС России 31 человек личного состава, восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в настоящее время на месте сложного пожара развернули выездной оперштаб во главе с заммэра Сочи Вадимом Снегиревым. Пострадавшим жителям сгоревшей мансарды окажут все необходимое содействие.

Утром начался разбор завалов. В настоящее время уточняется, сколько квартир уничтожил огонь.

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