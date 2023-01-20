Огонь полностью уничтожил 10 квартир. Жильцов горевшего 6-этажного дома в Сочи разместили в пунктах временного проживания

Проверки продолжаются

Прокуратура организовала проверку причин и условий пожара в 6-этажном многоквартирном доме по улице Тимирязева в Сочи. Там ночью огонь охватил 210 квадратных метров деревянного мансардного этажа.

- Ночью 19 января произошло возгорание в одной из квартир шестого этажа 6-этажного многоквартирного доме 2013 года постройки по улице Тимирязева, 52/7. При тушении удалось не допустить перехода на нижний этаж, а также соседние здания. В результате пожара полностью выгорел шестой этаж, на котором расположено 10 квартир, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все пострадавшие семьи, у которых квартиры уничтожил огонь, направлены в пункт временного размещения. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура даст оценку соблюдению правил противопожарной безопасности.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на опубликованных в соцсетях видео заметно, как огонь полностью охватил кровлю. Очевидцы в соцсетях сообщали, что были слышны крики о помощи. Передвижение пожарной техники осложняли плотно припаркованные автомобили, от которых совместно с собственниками узкие проезды расчистили полицейские.

Очевидцы рассказали, что во время пожара с высоты летели куски кровли. Был страх того, что огонь может перекинуться на другие дома.