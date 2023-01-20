Природный парк, гостиницы и гольф-поля. На Таманском полуострове Кубани появится новый город на 1 млн человек

Новый город вырастет на побережье Азовского моря. Фото: Иван МАКЕЕВ

В истории со строительством нового курорта в Краснодарском крае появилась определенность. Город на 1 млн человек появится на Таманском полуострове в Темрюкском районе. Его начнут строить в 2024 году. Ранее о свои намерениях создать с нуля свою инфраструктуру, жилые дома и гостиницы на побережье заявила московская строительная компания.

- У нас есть большой проект, где мы планируем построить новый город-курорт. Это в основном будет курортная недвижимость в Краснодарском крае, — сообщил генеральный директор компании Антон Елистратов. - В новом городе на морском побережье сможет жить от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

Также стало известно, что появится на территории курортной зоны. По проекту здесь будет работать вуз, IT-парк, бизнес- и медицинский кластеры. Предполагается, что на берегу Азовского моря расположатся пляжи, спортивный кластер, природные и археологические парки, гостиницы по системе «все включено» и многоквартирная застройка с соцобъектами, пишет РБК Краснодар.

В то же время эксперты сомневаются, что реализация масштабного проекта - дело быстрое. На это может влиять множество факторов.

Строительство нового курортного города группа «Самолет» планирует начать в 2024 году. Город может быть рассчитан на 500 тыс. — 1 млн человек и занимать площадь порядка 3 га.