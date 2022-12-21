Новый курорт на Кубани появится между Анапой и Таманью. Так ли это

Новый курорт построят с нуля. Фото: Рустам Нарходжаев

Кубань гудит – в регионе собираются построить новый курорт, в котором будет жить до миллиона человек. В Сочи сейчас живет чуть больше 700 тысяч человек, в Анапе – почти 300, в Геленджике – около 200. Неужели у них появится конкурент?

Одна крупная строительная компания сообщила, что уже в 2024 году приступит к возведению жилых кварталов и отелей на площади 3 000 га. Если сравнить с Сочи, то это пятая часть всего российского курорта.

- У нас есть большой проект, где мы планируем построить новый город-курорт. Это в основном будет курортная недвижимость в Краснодарском крае, — сообщил генеральный директор компании Антон Елистратов. - В новом городе на морском побережье сможет жить от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

Компания громко заявила о новом курорте, вот только где именно его построит – умолчала. Тем не менее, эксперты говорят, что новый курорт вырастет на неосвоенной пока территории между Анапой и Таманью. Только там есть место для этого.

- В этом районе много свободно земли, перспективное место. Здесь уникальная природа, море – все, что любят туристы, - говорит коммерческий директор одной из краснодарских строительных фирм Никита Коваленко. – Новый город с нуля – это очень интересно. Если проект будет инфраструктурно продуман, построен по правилам урбанистки со всеми инженерными сетями и подъездными путями, то почему бы и нет. Нам надо разгружать уже существующие курорты такие, как Сочи и Геленджик.

Но покупаться и позагорать на берегу свеже отстроенного курорта отдыхающим придется еще не скоро. По мнению девелоперов, существует много факторов, которые притормозят проект.

- Мне кажется, что для компании эти заявления, конечно, - поддержка и развитие имиджа, но не более того. Они отсчитывались о результатах за год, на подведении итогов принято говорить о планах, - отметил Никита Коваленко. – Так что нам остается только следить за тем, как пойдет стройка.

КСТАТИ

Где еще планируются новые кластеры

Анапа

В Краснодарском крае почти год назад было подписано соглашение о строительстве туристического кластера «Новая Анапа».

- Комплексный всесезонный курорт мирового уровня расположится на участке в 800 га в станице Благовещенской, это в 25 км от самой Анапы.

- По предварительным данным, общий объем инвестиций в возведение курортного города составит около 250 млрд рублей, в том числе в объекты курортной инфраструктуры - 200 млрд рублей, инженерной инфраструктуры – 50 млрд рублей.

- Мега-проект увеличит туристический поток почти на 3 млн человек. Будет создано 25 тысяч новых рабочих мест, а также существенно возрастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, - отметили в администрации Анапы.

Краснодар

В Краснодаре также планируют построить город в городе. Он будет находится в северо-восточной части регионального центра. Огромная городская территория захватит сразу три существующих пригородных поселка – Знаменский, Новознаменский и Пригородный, а также еще не занятые жилой застройкой земли.

- Расположится новый микрорайон на площади более трех тысяч га, а население составит около 330 тысяч человек.

- Основным социальным объектом нового краснодарского микрорайона станет медицинский кластер, под который зарезервировали 60 га.

- Также в «Новом городе» запланированы 116 детских садов, 38 школ, 13 поликлиник, университет и три училища.

- Связывать микрорайон с центром Краснодара будет большое количество общественных маршрутов, но самой удобной должна стать «Городская электричка».