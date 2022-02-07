Медицинский кластер, 117 детских садов и аквапарк. На северо-востоке Краснодара вырастет город-спутник

Северо-восток Краснодара превратится в самостоятельный город. Фото: kondratyevvi

Перспективная застройка Краснодара движется в направлении северо-востока. В ближайшем будущем здесь появится крупнейший на юге России медицинский кластер, куда войдут онкоцентр с поликлиникой и дневным стационаром, а также больница скорой медпомощи, перинатальный центр и наркологический диспансер с поликлиникой и реабилитационным центром.

На территории появится 435 га зеленых насаждений. Фото: kondratyevvi

Помимо огромного медицинского центра, новая территория получит 13 поликлиник, 38 школ, 117 детских садов и 14 спорткомплексов для комфортной жизни новоселов. Построят инженерные сети. В сутки в районе потребуется 136 тысяч кубометров воды, 280 мегаватт электроэнергии.

Из крупного микрорайона не нужно будет выезжать в центр. Фото: kondratyevvi

По сути, выезжать из крупного микрорайона не понадобится. Планируется, что здесь появятся административные здания и деловой округ, что значительно разгрузит исторический центр Краснодара.

Здесь построят административные здания. Фото: kondratyevvi

Для удобства жителей будет вестись работа над созданием транспортной инфраструктуры. С другими районами города северо-восток свяжут электричка и трамвай, будут построены 6 пересадочных узлов.

Около жилых домов вырастет Технологический кластер. Фото: kondratyevvi

Судя по проекту, территория обзаведется собственными парками различной тематики, аквапарком, дельфинарием, технологическим кластером и агро-форумом.

При строительстве новой территории учтут ошибки прошлого. Район станет комфортным для проживания 330 тысяч жителей. Фото: kondratyevvi

МНЕНИЕ

- Мое мнение такое, что в Краснодаре нужно вводить мораторий на новую застройку и решать проблемы с инфраструктурой. У нас половина дорог в городе до сих пор гравийные, необходимо построить новые очистные сооружения, соцобъекты. Если решить эти проблемы, то не надо строить отдельный город рядом, достаточно развивать имеющийся, - рассказал "КП" - Кубань урбанист Константин Трудик. - У города должна быть четкая градостроительная политика, он должен развиваться в установленных направлениях. Сначала строить инфраструктуру, а потом - дома. У нас в Краснодаре просят застройщика начинать с инфраструктуры, а он строит многоэтажки. Потом компания банкротится и говорит, что денег на эти цели нет. Поэтому новые «человейники» могут окончательно добить дышащую на ладан инфраструктуру города.

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