«Сказал, что работает в ФСБ и все решит»: Мошенник из Краснодара пообещал знакомому за 8 млн рублей закрыть уголовное дело

Фото: t.me/kubansledcom

В Краснодаре 27-летний парень обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он знал, что его богатый знакомый попал под следствие. И чтобы заработать денег, сказал, что работает в ФСБ и все решит.

- Обвиняемый знал об уголовном деле. Парень сообщил что за 8 млн рублей, благодаря своим связям с сотрудниками правоохранительных органов, может содействовать в прекращении данного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина, который был под уголовным преследованием, согласился на предложение. Но позже рассказал о противоправных действиях следователям. И дальнейшие действия по передаче денег контролировались силовиками.

- Днем 8 декабря 2022 года на улице Кубанской Набережной обвиняемый получил от своего заявителя 500 тысяч рублей в качестве первой части от требуемой им суммы. Похитить оставшиеся 7,5 миллионов рублей злоумышленник не смог, был задержан, - добавили в ведомстве.

Скрутили парня настоящие сотрудники краевого управления ФСБ России. Сейчас он находится под стражей, свою вину полностью признал.

- Расследование продолжается, задержанного проверяют на причастность совершению иных аналогичных преступлений, - добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре задержали «решалу» за вымогательство взятки в 37 млн рублей

Часть из них мужчина якобы должен был передать правоохранителям (читайте далее)