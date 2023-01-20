В Краснодаре наградили росгвардейца за помощь попавшей в аварию пенсионерке

Артема Галояна наградили за отзывчивость и ответственность. Фото: пресс-службы ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю

В начале января Артем Галоян просто прогуливался по улицам Анапы. Выдались выходные, которые сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии решил посвятить досугу. На улице Владимирской наметенный глаз стража порядка выхватил подозрительные детали: людская паника, на дороге лежит женщина, рядом с ней машина такси. Профессиональная привычка сработала молниеносно, уже через мгновение Артем вызывал на место аварии наряд ГИБДД и бригаду скорой помощи.

- Прибывшим медикам Артем оказал помощь в транспортировке пострадавшей, которой по результатам осмотра потребовалась госпитализация, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю.

Пострадавшую от удара автомобиля 62-летнюю анапчанку доставили в больницу, а нарушителем-таксистом занялись автоинпекторы и следователи.

Сам Артем Галоян гордыней не страдает и забыл бы, наверное, об этом случае. Но о его поступке узнали на службе. И решили наградить отзывчивого и ответственного сотрудника.

- В торжественной обстановке за грамотные и своевременные действия росгвардеец поощрен ценным подарком, - уточнили коллеги Галояна.

Пострадавшая в ДТП пенсионерка идет на поправку и тоже признательна росгвардейцу, который пришел ей на помощь.

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