Закрытая после массовой аварии в Сочи дорога снова работает

С места аварии увозят разбитые авто. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Сочи возобновлено движение в штатном режиме по дороге, где днем 20 января столкнулись девять автомобилей. Из-за массового ДТП движение на участке трассы А-147 было временно перекрыто, а водителей просили искать объездные пути.

Место массовой аварии. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

- После проведения необходимых следственных мероприятия движение было открыто. Сотрудники Госавтоинспекции УВД по г. Сочи обеспечивают безопасный проезд на месте массового ДТП, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции озвучили предварительную причину аварии. Водители BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость. Мужчины просто не поделили трассу.

Спасателям нужно смыть масло с асфальта. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

- Они допустили наезд на стоящие автомобили. В результате водитель автомобиля KIA погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После работы следователей дорогу открыли для движения. Фото: ФКУ УПРДОР "Черноморье"

Сейчас на трассе продолжают работать эвакуаторы, которые растаскивают и увозят искореженные машины. Также спасателям необходимо смыть с асфальта масло и бензин. Ход и результаты проведения процессуальной проверки по факту массового ДТП взят на контроль прокуратурой Адлерского района.

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