Причина массового ДТП в Адлере 20 января 2023: водители BMW и Mercedes не поделили трассу

Водители BMW и Mercedes, при спуске, не выдержали безопасную дистанцию и скорость.

В Адлерском районе Сочи 20 января произошла жуткая авария. На трассе А-147 по улице Ленина столкнулись девять автомобилей. В результате ДТП погиб водитель KIA. Три человека были госпитализированы в больницу. На месте аварии проводятся следственные мероприятия.

Причина массового ДТП в Адлере 20 января 2023

В полиции озвучили предварительную причину массового ДТП в Адлере. Водители BMW и Mercedes, при спуске, не выдержали безопасную дистанцию и скорость. Мужчины не поделили трассу. Видимо, они решили поиграть, кто будет первее.

- Они допустили наезд на стоящие автомобили. В результате водитель автомобиля KIA погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте аварии образовался дорожный затор. Здесь продолжают работать сотрудники полиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что во время массовой аварии разлилось топливо. Однако ликвидировать можно будет только после того, как закочнут работу правоохранители.

- После завершения следственных мероприятий федеральные дорожники совместно с МЧС и ГИБДД начнут растаскивать пострадавшие машины и устранять последствия разлива горючего на проезжую часть, - рассказали в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

К слову, дорожники организовали объезд. Проехать можно по транспортной развязке на км 202+400 – автомобильная дорога А-147. Объехать аварию можно и по основному направлению.

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