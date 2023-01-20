Трассу А-147 в Сочи перекрыли из-за массовой аварии

В массовой аварии погиб водитель KIA.

В Сочи 20 января произошло массовое ДТП. На трассе А-147 рядом с Адлером столкнулись девять автомобилей. Машины парализовали движение. В связи с этим трассу перекрыли.

- С 15:10 часов на участке км 202+400 – км 203 автомобильной дороги А-147 закрыто движение автотранспорта. Причина: столкновение нескольких автомобилей, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”,

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники организовали объезд. Проехать можно по транспортной развязке на км 202+400 – автомобильная дорога А-147.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии погиб водитель KIA.