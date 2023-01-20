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НовостиОбщество20 января 2023 14:18

На трассе А-147 в Адлере во время массовой аварии разлилось топливо

Объезд организован по основному направлению
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Из-за массового ДТП образовался затор.

Из-за массового ДТП образовался затор.

В Адлерском районе Сочи 20 января столкнулись девять автомобилей. Из-за массового ДТП образовался затор.

- Объезд массового ДТП в Адлере организован также и по основному направлению. На месте ведутся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время массовой аварии разлилось топливо. Однако ликвидировать можно будет только после того, как закочнут работу правоохранители.

- После завершения следственных мероприятий федеральные дорожники совместно с МЧС и ГИБДД начнут растаскивать пострадавшие машины и устранять последствия разлива горючего на проезжую часть, - рассказали в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.