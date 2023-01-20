Квартира в новой многоэтажке. Эвакуированному из Балаклеи 99-летнему ветерану войны подарили жилье в Краснодаре

В руках у ветерана ключи от его новой квартиры. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Светлая и уютная квартирка в тихом пригороде Краснодара. На плите горячий ужин, а в корзинках на обеденном столе – свежие кубанские фрукты. Здесь подготовились к встрече 99-летнего фронтовика Айказу Овсепяна и его дочери Ольги.

- Квартира уютная, со всем необходимым. В новом микрорайоне. Рядом все есть. Красивый двор. Надеюсь, Айказу Аракеловичу и его дочери здесь будет комфортно, - говорит первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Последние несколько лет жизнь бывалого фронтовика была далека от спокойной идеальной старости. Пройдя Сталинградскую битву, всю Великую Отечественную войну, пережив ранения, ветеран Айказ Овсепян на 99 году жизни снова оказался в зоне боевых действий. Полгода вместе с дочерью он провел под обстрелами в городке Балаклея Харьковской области. Из-под пуль эту маленькую семью вывезли российские росгвардейцы.

Сначала осели в Белгородской области. Но из-за бюрократической волокиты ветеран не смог встать в очередь на жилье. Не хватало постоянной регистрации. А где ее было взять людям, только переехавшим из другой страны?

В квартире новая мебель и все необходимое для комфортной жизни. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

- Я смогла только оформить отцу пенсию — 38 тыс. рублей как ветерану. Сама я получала с 2003 года пенсию как вдова военнослужащего, но здесь мне не смогли её переоформить, сказав, что для этого у меня на руках должно быть личное дело мужа. Живем на одну пенсию отца, отдаем из нее почти 20 тыс. рублей только за аренду жилья, - объясняет дочь Ольга.

Им не хватало даже на самое необходимое – в съемной квартире толком не было мебели, даже чайника, чтобы вскипятить чай.

- Я хочу попросить, чтобы нам с дочерью помогли переехать в Краснодар, там тепло и не слышно взрывов, мы могли бы спокойно доживать свой век… Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была нормальная квартира, потому что здесь ничего нет, - мечтал Айказ Овсепян.

О бедственном положении Айказа Аракеловича случайно узнали его ученики. После Великой Отечественной войны он преподавал химию в школе. Они связались с журналистами. На беду, откликнулась главный редактор RT Маргарита Симоньян и предложила ветерану свою трехкомнатную квартиру в центре Краснодара.

Но оказалось, что человеческое неравнодушие может творить невероятное. В мэрии кубанской столице узнали об этой истории и решили – Айказ Овсепян будет жить в своей собственной квартире!

Айказа Овсепяна очень ждали в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

- С коллегами-единороссами решили вопрос с квартирой для фронтовика Айказа Аракеловича Овсепяна. Его историю знают многие. В Белгороде 99-летний ветеран Великой Отечественной войны был вынужден снимать жильё после эвакуации из Харьковской области, где полгода жил под обстрелами. Мы нашли подходящее жилье в нашем городе для участника Сталинградской битвы. Айказ Аракелович хотел переехать в Краснодар, и я убежден, что ему у нас понравится. Важно помнить и заботиться о людях, которые подарили нашей Родине мирное небо над головой, - рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Айказ Овсепян очень рад новой квартире. В ближайшее время ветерану и его дочери помогут оформить прописку в новом жилье. Ольга Айказовна сможет получать полагающуюся ей пенсию. А еще власти Краснодара пообещали устроить им экскурсию по городу, а летом свозить на море.

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