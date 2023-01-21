Прозрачные пластины льда вместо снега выпали в горах Сочи

Хрупкие ледяные пластины засыпали горы

В горах Сочи в январе снежно. 20 января на высоте 1100 метров над уровнем моря туристам удалось наблюдать удивительное явление. Вместо обычных мелких снежинок сугробы образовали прозрачные пластины льда.

- Вы только посмотрите, ледяное царство, никогда раньше такого не видела, просто россыпь алмазов. Кристаллические пластины хрупкие и звонко хрустят под ногами, - прокомментировала автор видео, прислав в чат-бот «Комсомольской правды» - Кубань».

Эксперты отмечают, что это очень редкое явление и связано оно с погодными условиями.

- Формы и размеры снежинок весьма разнообразны. С ростом температуры увеличиваются размеры снежных кристаллов и доля пластинчатых форм, - пояснил метеоролог Иван Полозов, увлекающийся кристаллографией.

Автор ролика отмечает, что действительно в горах потеплело на несколько градусов и наблюдается повышенная влажность.

На прошлых выходных в горах Сочи наблюдали другое уникальное снежное явление – хлопья слипались и образовывали бахрому. Тогда причиной стала высокая влажность и мороз. Чаще такое явление можно увидеть на ветках деревьев или кустов, но можно наблюдать и на обычном сугробе.