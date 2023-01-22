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Происшествия22 января 2023 8:04

Автобус был исправен, водитель не уступила дорогу. Появились подробности ДТП на Кубани, где пострадали 10 человек

Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование ДТП, где пострадали 10 человек
Оксана КАДОЧНИКОВА
В автобусе пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В автобусе пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование ДТП, где пострадали 10 человек. Сейчас известно, что автобус, который перевозил работников Йодного завода из Славянска-на-Кубани, был исправен. Также установлено, что тахограф работал, техосмотр пройден, а водители на момент аварии были трезвые.

- Прокуратура контролирует своевременное, объективное и всесторонне установление обстоятельств ДТП, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 21 января вечером на перекрестке улиц Юных Коммунаров и Гриня. 38-летняя водитель не уступила дорогу автобусу и въехала в него. После удара 10 человек от 18 до 59 лет получили различные травмы. им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Шесть пассажиров получили помощь на месте, остальных госпитализировали.

ЧППроисшествия: ЧП