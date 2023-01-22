У пилота не было документов на проведение полетов. Фото: скриншот видео

Следователи возбудили уголовное дело после крушения воздушного шара в Сочи. В числе подозреваемых - двое мужчин. Они обвиняются в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья туристов.

- Сейчас назначены необходимые судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

ЧП произошло 21 января вблизи Сочи. Мужчина взял на борт воздушного шара 4 пассажиров, среди которых были двое детей. Но, как выяснилось позже, у него не было свидетельства для того, чтобы управлять воздушным судном. Он не принял меры безопасности и в какой-то момент отклонился от маршрута. Посадка оказалась немягкой - аэростат сел на ветки деревьев.

К счастью, никто не пострадал. На место падения вылетел вертолет Ка-32 со спасателями на борту. Они доставили потерпевших крушения целыми и невредимыми.