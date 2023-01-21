Фото: МЧС России

Видео с места крушения воздушного шара в Сочи сняли спасатели. Сотрудники МЧС показали первые кадры с горы Семиглавой, где днем 21 января воздушный шар зацепился за деревья. Напомним, на борту находились пять человек, среди которых трое детей.

Спасатели благополучно приземлились в горах на винтокрылой машине Ка-32. Они нашли пассажиров аэростата, потерпевшего крушения из-за ветра. К этому времени все пассажиры самостоятельно вылезли из корзины шара.

Ка-32 уже приземлился на базе ЮРПСО в Сочи. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку. В том числе, подключились СК на транспорте.

- СК на транспорте проводит доследственную проверку по факту инцидента с воздушным шаром вблизи от Сочи. Аэростат застрял на высоте 2000 метров в районе горы Семиглавая. В настоящее время организован комплекс следственных действий, устанавливаются всех условия и причины случившегося, - сообщили в следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России.

В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу.