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По данным на 15:30 21 января известно, что пассажиры застрявшего на дереве в Сочи аэростата, самостоятельно покинули корзину. Спасатели готовятся к эвакуации детей и взрослых на вертолете.

- С пилотом шара установлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32Ю, кроме этого с земли поиски ведут спасатели ЮРПСО МЧС России, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели добавили, что сначала обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. Затем все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку, были найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей.

Напомним, туристы на воздушном шаре застряли на высоте 2000 метров в районе горы Семиглавая в Сочи. Они вылетели из села Солохаул в сторону Головинки. Подул сильный ветел и летательный аппарат понесло вниз, он застрял на деревьях. На борту находились двое взрослых и трое детей, никто не пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ЧП с воздушным шаром.

- Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату аэростата, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу.