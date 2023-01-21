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НовостиПроисшествия21 января 2023 12:06

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП с воздушным шаром в Сочи

Детей и взрослых эвакуирую спасатели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По факту ЧП с аэростатом проводится проверка

По факту ЧП с аэростатом проводится проверка

В Сочи 21 января нештатную посадку произвел тепловой аэростат. Он, предварительно, приземлился на деревья в лесном массиве в районе села Солохаул. В корзине воздушного шара находятся пять человек: двое взрослых и трое детей. Обстоятельства случившегося установят следователи.

- Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату аэростата, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу.