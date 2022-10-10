«Я лежала на операционном столе, а обо мне сочиняли небылицы»: облитая кислотой модель Элеонора Кондратюк жестко высказалась о статьях про нее

23 года назад на красавицу напали изверги, которые вылили на нее около литра концентрированной серной кислоты. Фото: из Telegram-канала Элеоноры Кондратюк.

Трагическая история 18-летней Элеоноры Кондратюк из Сочи поразила весь мир. Юную красавицу по заказу отвергнутого поклонника облили серной кислотой. Месть была изощренной. Для усиления поражающего эффекта в адскую смесь добавили машинное масло, чтобы остановить реакцию было сложнее. За жизнь девушки боролись лучшие врачи России. Она пережила больше 200 операций, свое здоровье она восстанавливает до сих пор.

Рассказы об Элеоноре не сходили с экранов телевизоров и страниц газет. Некоторые материалы, попадавшие в руки девушки, вызывали не просто удивление, а шок. Пока она лежала на операционном столе, о пострадавшей красавице придумывали небылицы. О некоторых из них она высказалась в своем Telegram-канале.

- Меня напрямую касались различного рода искажения. Помню, в каком-то издании была информация, что я занимаюсь водной греблей, - рассказывает Элеонора Кондратюк. - Некоторое время спустя, узнала, что оказывается, я выращиваю экзотические цветы.

Трагическая история «Мисс очарование-1998» Элеоноры Кондратюк в свое время потрясла весь мир.

Отметила женщина и тот факт, что в интернете гуляет искаженная дата ее рождения. Кроме того, часто в статьях о Элеоноре публикуют снимки абсолютно другой девушки.

17-летняя школьница, уроженка Дагомыса, на конкурсе красоты «Мисс Сочи» в 1998 году получила третье место, приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очарование».

- Повсеместно фотографии британской телеведущей Кэти Пайпер, пережившей тоже химический ожог, постоянно подписывают моим именем, - заявляет Элеонора. - Однажды в Германии, уже в самой операционной, ко мне подошла медсестра, которая говорила по-русски. Она сказала, что знает меня, а точнее слышала про историю, которая со мной произошла. "Вы, по-моему, занимались балетом. Трагедия была где-то в 1995 году, да?" - спросила она меня. В тот момент мне теплом отозвался 95-й год, потому что это были прекрасные школьные годы, когда я еще и не подозревала о том, что ждет впереди.

В суде мужчина так и не признал свою вину - уверял, что Элеонору облил кислотой кто-то из конкурентов.

Элеонора призналась, что в тот момент, когда врачи боролись за ее жизнь, у нее не было сил развеивать неточности.

- Мои мысли были только о благополучном исходе предстоящей операции, - добавляет пострадавшая сочинка. - Поэтому я просто вздохнула и на все отвечала - "да". Балет, так балет!

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